Δίωξη για τέσσερα αδικήματα ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και για φερόμενο σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης.

Όπως γίνεται γνωστό από τον ΣΚΑΪ, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Κατά την ίδια πηγή, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε λάβει εκπαίδευση στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, αλλά αρνήθηκε τα όσα καταγγέλλονται περί σχεδίου τρομοκρατικής επίθεσης.

Στον 37χρονο, να σημειωθεί, αποδίδεται ότι οργάνωνε τρομοκρατική βομβιστική επίθεση σε ισραηλινό στόχο.

Ο άνδρας, να υπενθυμιστεί, συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και σήμερα, Δευτέρα (08/06), μετήχθη στην Αθήνα και τη ΓΑΔΑ, πριν οδηγηθεί στα πρώην δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ο συλληφθείς κατάγεται από την Γάζα, είναι πατέρας δύο παιδιών και τα τελευταία δύο χρόνια διέμενε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.