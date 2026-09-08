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Βαριές καταγγελίες εργαζομένων για το νοσοκομείο Νίκαιας: Ποντίκια και πλημμυρισμένες αίθουσες στις μονάδες νεογνών

Οι καταγγελίες εργαζομένων στο νοσοκομείο Νίκαιας, Για πλημμυρισμένα δωμάτια, κακοτεχνίες αλλά ακόμη και ποντίκια στους χώρουςμ κάνουν λόγο εργαζόμενοι.

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Νοσοκομείο | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
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Σοκαριστικές είναι οι καταγγελίες των εργαζομένων στο νοσοκομείο Νίκαιας οι οποίοι θέτουν σοβαρό ζήτημα σχετικά με τις υγειονομικές συνθήκες του χώρου. 

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για πλημμυρισμένα δωμάτια, κακοτεχνίες αλλά ακόμη και ποντίκια στους χώρους του νοσοκομείου μεταξύ άλλων στις μονάδες νεογνών και τα καρδιολογικά τμήματα. 

Ο Πάνος Παπανικολάου, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega, κατήγγειλε: «Είχε επισημανθεί εδώ και μέρες ότι υπήρχαν ίχνη παρουσίας ποντικιών, όχι μέσα στην πτέρυγα ευτυχώς... στους βοηθητικούς χώρους της μονάδας νεογνών. 

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Ήρθαν οι υπεύθυνοι που έπρεπε να ασχοληθούν, δηλαδή η επόπτρια δημόσιας υγείας και η λοιμωξιολόγος του Νοσοκομείου, πήραν όλα τα αναγκαία μέτρα και εδέησε με τις πιέσεις τους να ανταποκριθεί η διοίκηση», ανέφερε. 

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«Πραγματοποιήθηκαν εργασίες υγειονομικής προστασίας άμεσα. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν εφαρμογές μυοκτονίες και απεντομώσεων, εντατικούς ελέγχους για τον εντοπισμό για την αντιμετώπιση πιθανών σημείων εισόδου ή ύπαρξης παρασίτων», δήλωσε η διοίκηση. 

Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος Εργαζομένων καταγγέλλει και άλλες δυσκολίες στο νοσοκομείο, με ασανσέρ που δεν λειτουργούν, και κλειστές κλινικές λόγω έλλειψης προσωπικού.

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