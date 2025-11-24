Βάρκιζα: Η αφορμή για την συμπλοκή των ανηλίκων

Συμπλοκή ανηλίκων εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (23/11) στη Βάρκιζα, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 2 ανηλίκων.

Στη συμπλοκή ενεπλάκησαν δύο ομάδες ανηλίκων, που σύμφωνα με πληροφορίες είχανε δώσει ραντεβού για να «λύσουν» τις διαφορές τους, για τα μάτια μιας γυναίκας.

Από το συμβάν, δύο ανήλικοι, πακιστανικής καταγωγής, 16 και 17 ετών τραυματίστηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι. Ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ ο δεύτερος στο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, δύο Έλληνες, 16 και 19 ετών, δέχθηκαν σωματική επίθεση και τραυματίστηκαν, ελαφρά.

Για την συμπλοκή συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, από τα οποία τα 7 είναι ανήλικά και το ένα 20 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την συγκεκριμένη συμπλοκή είχαν δημιουργηθεί δύο ομάδες, η μία αποτελούμενη από Έλληνες και έναν ανήλικο αλβανικής καταγωγής, ενώ στην άλλη αρχηγός φαίνεται να ήταν ένας ανήλικος βουλγάρικης καταγωγής, έχοντας μαζί του ανήλικους πακιστανικής καταγωγής.