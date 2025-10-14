Βαρύ πένθος στον ΠΑΟΚ: Πέθανε ο εμβληματικός πατέρας του Γιαννάκη, Λουκάς Μήγιος

«Έφυγε» από τη ζωή, ο Λουκάς Μήγιος, ο πατέρας του αγαπημένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, Γιαννάκη, βυθίζοντας στη θλίψη την αθλητική οικογένεια των Θεσσαλονικέων και όχι μόνο.

Ο Λουκάς Μήγιος, ο οποίος ήταν μαζί με τον γιο του σε κάθε αγώνα του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα, σκορπώντας μόνο χαμόγελα και χαρά, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών.

Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, επιδεινώθηκε το τελευταίο διάστημα και σήμερα Τρίτη (14/10) άφησε την τελευταία του πνοή.

Διαβάστε ακόμα: «Αν είσαι κουρασμένος κάλεσε να έρθει άλλος»: Η άγνωστη μαρτυρία από την τραγωδία των οπαδών του ΠΑΟΚ στα Τέμπη

Όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Λουκά Μήγιου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Λουκά Μήγιο, πατέρα του Γιαννάκη, ενός από τους πιο αγαπημένους φίλους του συλλόγου, που έχει συγκινήσει όλη τη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου με τη δύναμη, το χαμόγελο και την καλοσύνη του.

Ο Λουκάς στάθηκε πάντα στο πλευρό του γιου του με ανιδιοτελή αγάπη, πίστη και αξιοπρέπεια, αποτελώντας παράδειγμα πατέρα, ανθρώπου και ΠΑΟΚτσή.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Γιαννάκη και σε όλη την οικογένεια.

Καλό παράδεισο…

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Λουκά Μήγιο, πατέρα του Γιαννάκη, ενός από τους πιο αγαπημένους φίλους του συλλόγου, που έχει συγκινήσει όλη τη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου με τη δύναμη, το χαμόγελο και την καλοσύνη του.



Ο Λουκάς στάθηκε πάντα στο πλευρό… pic.twitter.com/r4lYtiGXTS — PAOK FC (@PAOK_FC) October 14, 2025

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί έναν πατέρα-σύμβολο αγάπης, δύναμης και αφοσίωσης. Ο Λουκάς Μήγιος, πατέρας του αγαπητού σε όλους Γιαννάκη, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε πένθος όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ…

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί έναν πατέρα-σύμβολο αγάπης, δύναμης και αφοσίωσης.

Ο Λουκάς Μήγιος, πατέρας του αγαπητού σε όλους Γιαννάκη, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε πένθος όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ… pic.twitter.com/uUFuJ2DpKP — PAOK BC (@PAOKbasketball) October 14, 2025

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ:

Η Οικογένεια του ΠΑΟΚ, με θλίψη, αποχαιρετά τον Λουκά Μήγιο, πατέρα του πιο πιστού φιλάθλου μας, Γιαννάκη, και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στους οικείους του.

Ο Λουκάς Μήγιος ήταν σε όλη του τη ζωή δίπλα στην ομάδα, δίνοντας ζωή στον γιό του, Γιαννάκη, ο οποίος την αντλούσε μέσα από τα τέσσερα ιερά γράμματα του Συλλόγου μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει...



