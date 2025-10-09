Νέες πληροφορίες για τον 43χρονο που χτύπησε την έγκυο σύζυγό του με πιρούνι, έρχονται στο φως.

Ουκ ολίγες είναι οι φορές που είχε απασχολήσει τις Αρχές ο 43χρονος καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το 2012 είχε συλληφθεί για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση.

Ένα χρόνο αργότερα συλλαμβάνεται και πάλι από αστυνομικούς για κλοπή, καθώς είχε εμπλακεί σε ένα κύκλωμα που έκλεβε μοτοσυκλέτες.

Λίγα χρόνια μετά, το 2019 συλλαμβάνεται ξανά καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.

Το 2021 οδηγεί και πάλι υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και όταν οι αστυνομικοί προσπαθούν να τον συλλάβουν αντιστέκεται. Το αλκοτέστ έδειξε 1,68 μικρογραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος, με τον νέο ΚΟΚ θα ήταν στη φυλακή.

Στις 5 Αυγούστου 2021 συνελήφθη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο.

Στις 5 Ιανουαρίου 2023 έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από την αστυνομία για εκούσια νοσηλεία του έπειτα από δήλωση του ίδιου υπό την επήρεια αλκοόλ ότι θα αυτοκτονήσει.

Το χρονικό διάστημα από το 2023 έως 2024 συλλαμβάνεται ακόμη 3 φορές να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης.

Σοκαρισμένοι οι εργαζόμενοι στο Αττικόν

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Αττικόν σοκαρίστηκαν με αυτό που αντίκρυσαν, όταν είδαν την έγκυο γυναίκα να είναι τρυπημένη σε όλο της το πρόσωπο.

Ήταν φριχτό από που είδαμε. Με τέτοιο μίσος να χτυπάει ο άλλος μια γυναίκα, ειδικά με πιρούνι, να της βγάλει τα μάτια, να τη σκοτώσει… ήταν φριχτή αυτή η εικόνα.

Ο άντρας της πρέπει να την τρύπαγε με πολύ μίσος για να βρεθεί σε τόσο άσχημη κατάσταση. Η γυναίκα ήταν δυόμιση ώρες στο χειρουργείο. Το αριστερό μάτι έχει αρχίσει να βλέπει, ας ελπίζουμε να επανέλθει και το δεξί μάτι που είναι κλειστό και να πάμε όλα καλά» δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο Γιάννης Πλαγιανάκος, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο η γυναίκα έχει δεχθεί αμέτρητα χτυπήματα σε όλο το πρόσωπο στο λαιμό και στα χέρια, «μπορεί και 100».