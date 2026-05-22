Βορίζια: Σήμερα απολογούνται οι τρεις εγκέφαλοι του κυκλώματος - Τι αναμένεται να πουν στον Εισαγγελέα

Το μεσημέρι της Παρασκευής (22/5) αναμένεται να απολογηθούν οι «πρωταγωνιστές» του κυκλώματος στα Βορίζια, που φέρεται να εκβίαζε κατοίκους, για να τους παίρνει τα χωράφια και να λαμβάνει παράνομες επιδοτήσεις.

Συγκεκριμένα, πλούσιο είναι το κατηγορητήριο, όπου φιγουράρουν εκβιασμοί, καταπατήσεις, εκφοβισμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί και καταστροφές περιουσιών.

Υπενθυμίζεται ότι, οι τρεις συλληφθέντες, συγγενείς μεταξύ τους, είχαν λάβει προθεσμία να απολογηθούν σήμερα και πρόκειται για δύο αδέρφια 44 και 39 ετών και τον θείο τους 43 ετών, με τον τελευταίο να συλλαμβάνεται στην Αθήνα και να έρχεται προχτές με μεταγωγή στην Κρήτη.

Βορίζια: Τι αναμένεται να ισχυριστούν οι συλληφθέντες κατά την απολογία τους

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την απολογία τους σε ανακριτή και εισαγγελέα, το μεσημέρι της Παρασκευής, αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και μάλιστα αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η όλη υπόθεση πρόκειται για «σκευωρία» των κατοίκων της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, η πλευρά του κατηγορουμένων θα υποστηρίξει ότι το όλο ζήτημα που έχει ανακινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από την περιοχή.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους στον ανακριτή.

