Βάσεις 2026: Η σχολή που ανέβηκε 4.425 μόρια κι ας μην το περίμενε κανείς

Άγχος τέλος για τους μαθητές. Οι βάσεις εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ανακοινωθεί και παρουσιάζουν μια μεικτή εικόνα. Πρόκειται για ένα τοπίο με αυξομειώσεις, στο οποίο κάποιες σχολές ανέβηκαν αρκετά ενώ άλλες είχαν περιορισμένη πτώση.

Σημαντική άνοδος για τις σχολές Μηχανικών

Η ξεκάθαρη τάση που αποτυπώθηκε στις βάσεις εισαγωγής δείχνει την προτίμηση αρκετών υποψηφίων για τις σχολές Μηχανικών. Ταυτόχρονα, οι καλές επιδόσεις στο μάθημα της Φυσικής βοήθησαν αυτή την τάση. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως σε αρκετά τμήματα Πολυτεχνικών σχολών υπάρχει πλέον η δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος μετά την αποφοίτησή τους. Παρόμοια άνοδος παρατηρήθηκε και στις Ιατρικές Σχολές.

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Στον αντίποδα, οι σχολές Νομικής και Ψυχολογίας παρουσίασαν μια ελαφρά πτώση που δεν είναι όμως σημαντική. Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ που έχασε περίπου 1.200 μόρια συγκριτικά με το 2025. Φέτος, η υψηλότερη βάση εισαγωγής ήταν 20.995 μόρια στην Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ.

Οι δύο ξεχωριστές περιπτώσεις σχολών

Μια από τις μεγαλύτερες ανόδους αφορά την Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, πιο συγκεκριμένα, σημείωσε άνοδο 4.425 μορίων. Η Ακαδημία υπάγεται στην Εκκλησία της Ελλάδος και οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως θεολόγοι ή να ακολουθήσουν ιερατική κλήση. Η άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση ανόδου αφορά το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ που σημείωσε άνοδο 1.860 μορίων.

Οι εγκαταστάσεις της σχολής βρίσκονται στα Ψαχνά Ευβοίας. Ιδρύθηκε το 2019 και σύμφωνα με την ιστοσελίδα του τμήματος, στόχος είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων και ερευνητών με θεωρητικό και εργαστηριακό υπόβαθρο στον τομέα της Αεροδιαστημικής Επιστήμη.