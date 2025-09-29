Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Νόμιζα ότι έγινε σεισμός», λέει μάρτυρας

Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, οδηγείται σήμερα (29/09) στον εισαγγελέα καθώς συνελήφθη ξημερώματα του Σαββάτου.Ο λόγος είναι ότι φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μάντρα, επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Σύμφωνα με τον σταθμό, που κατονομάζει τον γνωστό ηθοποιό, ο 48χρονος στη συνέχεια φέρεται να εγκατέλειψε το δικό του αγροτικό όχημα σε απόσταση 400 μέτρων. Την ίδια ημέρα εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου καθώς έγιναν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώ παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του και συνελήφθη.

«Κατά τις 2 τα ξημερώματα άκουσα τράνταγμα ενώ βρισκόμουν στο δωμάτιο μου και νόμιζα ότι έγινε σεισμός», δήλωσε κάτοικος της Φιλοθέης.

O ηθοποιός ανέφερε ότι λίγες ώρες νωρίτερα βρισκόταν στο υπαίθριο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση όπου έγινε και η άγρια συμπλοκή με τρεις τραυματίες, η οποία δεν συνδέεται με το συμβάν στη Φιλοθέη.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγούσε τα ξημερώματα του Σαββάτου υπό την επήρεια αλκοόλ είναι υπό διερεύνηση.

Τι προβλέπει ο νέος Κ.Ο.Κ για την πρόκληση ζημιών και εγκατάλειψη του σημείου

Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές.