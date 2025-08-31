Η καλοκαιρινή «εκεχειρία» ανάμεσα σε κυβέρνηση και Δήμο Αθηναίων λόγω της υπερειδικής διαδρομής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έληξε και εισερχόμαστε σε ένα... πολεμικό φθινόπωρο. Με κοινή ανακοίνωσή τους τρία υπουργεία εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο για επαναλειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας ως δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, κάνοντας λόγο ουσιαστικά για παράνομη απόφαση εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων. Απαντώντας η δημοτική αρχή ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνει πίσω και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί «να υπερασπιστεί τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών».

Τι προβλέπει η κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Αθηναίων

Η κυκλοφοριακή μελέτη που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπει μία σειρά από αλλαγές στην κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

1 - Η Βασιλίσσης Όλγας μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, με παράλληλη κίνηση ΙΧ επιβατικών οχημάτων και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) στον ίδιο διάδρομο και συγκεκριμένα:

στην κατεύθυνση από το Καλλιμάρμαρο προς την Λεωφόρο Αμαλίας και το Σύνταγμα, συγχρόνως με τις γραμμές Τρόλεϊ

στην κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Αμαλίας προς το Καλλιμάρμαρο και την Αρδηττού, συγχρόνως με το Τραμ

Χάρτης μετατροπής της Βασιλίσσης Όλγας σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας | Δήμος Αθηναίων

Σύμφωνα με την μελέτη, ο αναμενόμενος όγκος οχημάτων που θα στρίβουν δεξιά από την Βασιλέως Κωνσταντίνου προς την Βασιλίσσης Όλγας θα είναι της τάξεως των 250 την ώρα (κατά τις ώρες αιχμής) και δεν θα επηρεάσει την λειτουργία και την εξυπηρέτηση των διερχόμενων γραμμών Τρόλεϊ. Σημειώνεται ότι θα απαγορεύεται η αριστερή στροφή από την Βασιλίσσης Όλγας προς την κάθοδο της Αμαλίας.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, στο διάδρομο του Τραμ ο φόρτος δεν αναμένεται να είναι υψηλότερος από το σημερινό, που αφορά την προσέγγιση των εγκαταστάσεων του Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών από τα μέλη του. Επίσης, η αριστερή στροφή προς το Καλλιμάρμαρο απαγορεύεται.

2 - Επαναφορά απαγορευμένων κινήσεων συμβατικών οχημάτων στη διασταύρωση των οδών Αρδηττού, Αθανασίου Διάκου, Καλλιρρόης και Βουλιαγμένης:

Άρση απαγόρευσης δεξιάς στροφής από την κάθοδο της Αρδηττού προς την Αθανασίου Διάκου (δεν παρακωλύεται η κίνηση του Τραμ, καθώς η άρση της δεξιάς στροφής θα γίνει με ελάχιστες γεωμετρικές παρεμβάσεις και με παλλόμενο πορτοκαλί φανάρι και με προτεραιότητα για τους πεζούς, στον υφιστάμενο χρόνο πράσινου σηματοδότη για την ευθεία κίνηση από Αρδηττού προς Καλλιρρόης).

Άρση απαγόρευσης αριστερής στροφής για τα συμβατικά οχήματα από την Αθανασίου Διάκου προς την Αρδηττού που τώρα επιτρέπεται μόνο για τα τρόλεϊ (δηλαδή προς το Α' Νεκροταφείο και το Καλλιμάρμαρο). Δεν αναμένεται να επηρεάσει την ομαλή κίνηση των τρόλεϊ, καθώς με την υφιστάμενη διαμόρφωση προβλέπεται επαρκές μήκος εσοχής για την ουρά αναμονής των οχημάτων που θα κάνουν την αριστερή στροφή. Επίσης, παρότι ισχύει η απαγόρευση της αριστερής στροφής, αυτή πραγματοποιείται παράνομα από πλήθος οδηγών, χωρίς να έχουν παρατηρηθεί σημαντικά ζητήματα στην κίνηση των τρόλεϊ.

Αεροφωτογραφία της διασταύρωσης Αρδηττού και Αθανασίου Διάκου | Δήμος Αθηναίων

3 - Αναστροφή από την άνοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας στο ύψος της σηματοδοτημένης διασταύρωσης με τη Βασιλίσσης Όλγας, προς την κάθοδο αυτής και την περιοχή της Πλάκας, όπως προβλέπεται στην ήδη εγκεκριμένη μελέτη, ανεξάρτητα από τα έργα ανάπλασης της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας.

Πώς η μελέτη κατέληξε στα 250 αυτοκίνητα ανά ώρα

Για την καλύτερη κατανόηση της ζήτησης για την προς απελευθέρωση κίνηση από το καθοδικό ρεύμα της Βασιλέως Κωνσταντίνου προς την άνοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, διενεργήθηκε έρευνα «Προέλευσης-Προορισμού» με τη μέθοδο της ταυτοποίησης των πινακίδων των διερχόμενων οχημάτων (matching plates).

Η συγκεκριμένη μέθοδος πρακτικά εφαρμόζεται με τη βοήθεια δύο ομάδων παρατηρητών που είναι εγκατεστημένες στις θέσεις «Α» και «Β», στα δύο άκρα της Βασιλίσσης Όλγας.

Οι θέσεις παρατήρησης επιλέχθηκαν κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης ορατότητα στη διερχόμενη κυκλοφορία, ενώ ο κάθε παρατηρητής ήταν εξοπλισμένος με ψηφιακό καταγραφικό «μαγνητόφωνο», το οποίο καταγράφει πέρα της φωνής του παρατηρητή και την πραγματική ώρα της ηχογράφησης.

Ο κάθε παρατηρητής, ύστερα από το σινιάλο του επιτόπου επικεφαλής της έρευνας ηχογραφούσε μόνο το αριθμητικό μέρος της πινακίδας του κάθε διερχόμενου οχήματος από το σημείο ελέγχου ευθύνης του. Στη συνέχεια έγινε απομαγνητοφώνηση των ηχογραφήσεων και αναπτύχθηκε βάση δεδομένων, ώστε μέσω συγκριτικής μεθόδου (matching) να προκύψει ο Πίνακας «Προέλευσης / Προορισμού». Δηλαδή από όσα οχήματα καταγράφηκαν στο σημείο «Α», πόσα εντοπίστηκαν εντός ενός λογικού χρονικού ορίου στη θέση «Β».

Υφιστάμενη περιπορεία των οχημάτων για την κίνηση στο κέντρο | Δήμος Αθηναίων

Η έρευνα διενεργήθηκε για μία πρωινή ώρα μιας τυπικής καθημερινής, και συγκεκριμένα την Τετάρτη 12/3/2025 και το χρονικό διάστημα 9:00 – 10:00. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε πως από την οδική διατομή «Α» διήλθαν συνολικά κατά τη μία ώρα καταγραφής 2.701 οχήματα και από τη διατομή «Β» 2.899.

Ύστερα από την επεξεργασία στο περιβάλλον της Βάσης Δεδομένων που αναπτύχθηκε, και εφαρμόζοντας λογικούς ελέγχους ως προς τον αναμενόμενο χρόνο διαδρομής ανάμεσα στα δύο σημεία «Α» και «Β», προέκυψε πως το 9% των οχημάτων, ήτοι περίπου 250 οχήματα την ώρα, ελέγχθηκε και στις δύο θέσεις κατά σειρά μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα των 15’, που απαιτείται μέγιστα για να πραγματοποιήσει ένα τυπικό όχημα την περιπορεία διαμέσου των οδών Αρδηττού, Καλιρρόης, Βούρβαχη, Λεωφόρο Συγγρού και Λεωφόρο Βασιλίσσης

Αμαλίας.

Προκύπτει λοιπόν μια ισχυρή ζήτηση για την κίνηση που θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί από το ένα ρεύμα της Βασιλίσσης Όλγας, της τάξης των 250 οχημάτων, και σήμερα είναι αναγκασμένο να πραγματοποιεί περιπορεία μέσω των οδών Καλιρρόης, Βούρβαχη και Λεωφόρου Συγγρού, δημιουργώντας περαιτέρω πίεση στους σχετικούς κόμβους.

Μιλώντας στο Reader, συγκοινωνιολόγοι εκτίμησαν πως η πραγματική κίνηση στο ρεύμα της Βασιλίσσης Όλγας προς την Αμαλίας θα είναι της τάξεως των 400-500 οχημάτων ανά ώρα αιχμής. «Αν και ορισμένες από τις παρεμβάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, η Αθήνα απαιτεί ριζοσπαστικές λύσεις ώστε να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα», ανέφεραν.

Προτεινόμενες αλλαγές στην κίνηση των οχημάτων με βάση την κυκλοφοριακή μελέτη | Δήμος Αθηναίων