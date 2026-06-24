Αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, μετά τις 13:00, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι βαθμολογικές καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα σχολεία όλης της χώρας θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά τον κωδικό αριθμό κάθε υποψηφίου και τις επιδόσεις του στα εξεταζόμενα μαθήματα, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματά τους μέσω της πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr. Για την πρόσβαση στη βαθμολογία τους θα χρειαστεί να εισαγάγουν τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου, καθώς και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επιπλέον, όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο αναμένεται να εκδώσει νέο δελτίο Τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα των ειδικών μαθημάτων, καθώς και για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων, μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ).