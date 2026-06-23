Πανελλαδικές 2026: Την Πέμπτη οι βαθμολογίες – Η ώρα των μηχανογραφικών

Η Πέμπτη 25 Ιουνίου αποτελεί την κορύφωση της αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς η ανακοίνωση των βαθμολογιών ανοίγει επίσημα την αυλαία για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Μαθηματικός, Στράτος Στρατηγάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, έδωσε έναν αναλυτικό «οδηγό επιβίωσης» στους υποψηφίους και τους γονείς τους, αποκωδικοποιώντας τα επόμενα βήματα.

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Το χρονοδιάγραμμα: Τι ακολουθεί μετά τους βαθμούς

Για να μην χαθείτε στις προθεσμίες, η αλληλουχία των γεγονότων μέχρι το τέλος του καλοκαιριού διαμορφώνεται ως εξής:

25 Ιουνίου: Ανακοίνωση βαθμολογιών των γραπτών.

Αρχές Ιουλίου: Ανακοίνωση των βαθμών στα Ειδικά Μαθήματα και δημοσιοποίηση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Ιούλιος (διάστημα 8-9 ημερών): Άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών.

Τέλη Ιουλίου: Ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και των ονομάτων των επιτυχόντων.



Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας επισήμανε ότι οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα εξετάζοντας τόσο τις επιδόσεις των συμμαθητών τους όσο και τα πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν.

Ιδιαίτερα σε μαθήματα με υψηλά ποσοστά αποτυχίας, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στα Μαθηματικά ή στα Οικονομικά, ακόμη και ένας βαθμός που αρχικά φαίνεται μέτριος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εκτίμηση για τις βάσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση των βαθμών είναι εξαιρετικά πρόωρη.