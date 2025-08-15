Βελτιωμένα τα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα και Στρατώνι - Συνεχίζεται η «μάχη» στη Χίο

Ενεργό παραμένει το μέτωπο στη Χίο, μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιά.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε δασική έκταση στο Στρατώνι Χαλκιδικής, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 60 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Στην Αχαΐα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στον Μπάλα, ενώ έγιναν δύο προσαγωγές για τη χθεσινή αναζωπύρωση.

Για σήμερα, Παρασκευή, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ αυξημένος σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, καθώς και σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.