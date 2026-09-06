Φωτιά στην Κόνιτσα: Τιτάνια μάχη με τις φλόγες - Πλησιάζει οικιστική ζώνη

Ανεξέλεγκτες διστάσεις έχει λάβει η φωτιά στην Κόνιτσα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν μεγάλη μάχη.

Όπως μεταφέρει το epiruspost.gr, αυτή την ώρα, οι φλόγες πλησιάζουν τον οικισμό.

Η ανησυχία των κατοίκων είναι έντονη, καθώς η φωτιά συνεχίζει να κινείται σε μεγάλη ζώνη και, παρά την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι στιγμής να ανακοπεί η πορεία της.

Στην περιοχή επιχειρούν εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, το μέτωπο έχει απλωθεί σε μεγάλη έκταση, κάτι που δυσκολεύει σημαντικά την επιχείρηση.

Οι κάτοικοι της Κόνιτσας παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε μικρότερη απόσταση από την πόλη.