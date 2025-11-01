Ήταν σε αυτό το σπίτι στα Βορίζια, που ανήκει σε μια από τις δύο εμπλεκόμενες οικογένειες στη βεντέτα, όπου πυροδοτήθηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά το πρόσφατο φονικό.

Στον συγκεκριμένο χώρο όπου βρέθηκαν οι κάμερες του Orange Press Agency, τοποθετήθηκε βόμβα το βράδυ της Παρασκευής. Οι εικόνες από το εσωτερικό καταμαρτυρούν τη σφοδρότητα της έκρηξης, καθώς το υπό ανέγερση ακίνητο εφθάρη σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Ήταν η πράξη που, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ξεκίνησε την ένταση και οδήγησε στην αιματηρή συμπλοκή με τους νεκρούς που έχει «παγώσει» την Κρήτη και το πανελλήνιο.

Βορίζια: Δύο άτομα στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ

Λίγες ώρες μετά το αιματηρό επεισόδιο, η αστυνομία στρέφει το βλέμμα της σε συγκεκριμένα άτομα για την εμπλοκή στο μακελειό.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, «από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό».

Βορίζια: Το μαχαίρωμα που ξεκίνησε τον «πόλεμο»

Όπως δυστυχώς φαίνεται, η τραγωδία στα Βορίζια, που έληξε με, έως τώρα, δύο νεκρούς και 25 τραυματίες, δεν ήταν παρά η κορύφωση μίας βεντέτας μεταξύ των οικογενειών.

Αυτή η διαγενεακή έχθρα μάλιστα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 8 πιο σοβαρές που σημειώνονται στην Κρήτη, έχοντας παρασύρει στη δίνη της την κοινότητα επί δεκαετίες.

Όλα ξεκίνησαν στις 27 Αυγούστου του 1955, στη διάρκεια πανηγυριού, όταν ένας 31χρονος με μαχαίρι επιτέθηκε και σκότωσε έναν 38χρονο δασοφύλακα. Φήμες ήθελαν η αιτία να ήταν η παράνομη κοπή δέντρων από πλευράς του δράστη.

Αν και οι φήμες έμειναν ανεπιβεβαίωτες, το περιστατικό ξεκίνησε έναν «κύκλο αίματος», με ένοπλες επιθέσεις που αφαίρεσαν άλλες δύο ζωές, ενώ μέσα σε μερικές ώρες, οι νεκροί είχαν φτάσει τους 6.

Ένας νεαρός είχε τότε ανέβει σε μία ταράτσα, πετώντας χειροβομβίδα, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό, με δεκάδες τραυματίες.

Έναν χρόνο αργότερα, η υπόθεση είχε δικαστεί στην Αθήνα, με τον Τύπο να ασχολείται εκτεταμένα με το θέμα, ενώ και τότε είχε μετατραπεί το χωριό σε «φρούριο». Τότε, στο εδώλιο του κατηγορουμένου είχαν κάτσε 6 άτομα, με τον πρώτο δράστη να δικαιολογείται, λέγοντας ότι το έκανε σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με το MEGA, αν και το σημερινό αιματοκύλισμα δεν ήρθε ως άμεση συνέχεια του τότε φονικού, άτομο από οικογένεια που εμπλεκόταν στο πρώτο περιστατικό, είχε μέρος και στο τελευταίο.

Και αυτό δεν ήταν το τέλος της ιστορίας. Περίπου πριν από έναν χρόνο, οι δύο οικογένειες στα Βορίζια είχαν εμπλακεί ξανά σε ένοπλο περιστατικό, στη διάρκεια εκδήλωσης.

Το επεισόδιο είχε πάρει μάλιστα διαστάσεις, με την υπόθεση να φτάνει μέχρι και σε τροχαίο. Αστυνομικοί του ΑΤ Φαιστού είχαν προσπαθήσει να συλλέξουν καταθέσεις, όμως έπεσαν πάνω στην κουλτούρα της «ομερτά», με τους κατοίκους να σιωπούν για το περιστατικό.