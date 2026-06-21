Το βιβλίο που πρέπει να κρατάς την επόμενη φορά που θα πας παραλία

Είτε πρόκειται για σειρά ή ταινία είτε για βιβλίο, αν η υπόθεση είναι whodunnit, τότε από μένα είναι ένα μεγάλο «ναι». Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που έχω απογοητευτεί.

Μου αρέσει τρομερά να σκέφτομαι όσο παρακολουθώ ή όσο διαβάζω ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός δολοφόνος, όταν όλοι δείχνουν ύποπτοι. Μου κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό.

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