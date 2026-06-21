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Το βιβλίο που πρέπει να κρατάς την επόμενη φορά που θα πας παραλία

Ένα βιβλίο ιδανικό για τις πρώτες σου καλοκαιρινές εξορμήσεις. Γιατί πρέπει να το διαβάσεις και να το πάρεις μαζί σου στην παραλία.

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Βιβλίο παραλία
Διάβασμα στην παραλία | Shutterstock
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Είτε πρόκειται για σειρά ή ταινία είτε για βιβλίο, αν η υπόθεση είναι whodunnit, τότε από μένα είναι ένα μεγάλο «ναι». Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που έχω απογοητευτεί. 

Μου αρέσει τρομερά να σκέφτομαι όσο παρακολουθώ ή όσο διαβάζω ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός δολοφόνος, όταν όλοι δείχνουν ύποπτοι. Μου κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό.

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