Βίντεο από την καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο Α.Τ Κυψέλης

Σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου ανέβηκε βίντεο από την επίθεση με βόμβες μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, που σημειώθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στην οδό Θήρας.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο ανάληψης ευθύνης, η «επίθεση μας ήταν μια άμεση απάντηση στο κρεσέντο αστυνομικής βίας στην πορεία της 6ης Δεκέμβρη, 17 χρόνια μετά την δολοφονία του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τους μπάτσους Κορκονέα και Σαραλιώτη.»



Το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου 2025 επιτεθήκαμε στην γιάφκα βασανιστών του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης στην οδο Θήρας.

Οι θρασύδειλοι του ΑΤ, τόσο “γενναίοι” απέναντι σε αλυσοδεμένους ανθρώπους, τόσο “θαρραλέοι” στις σκούπες σε μεταναστες στην πλ.Αμερικης , εκτίμησαν ρεαλιστικά την κατάσταση τους και κλείδαμπαρώθηκαν μέσα. Χρειάστηκε να περάσουν 5 ολόκληρα λεπτά για να ξεμυτίσουν…», επισημαίνεται στην ανάληψη ευθύνης σε απόσπασμά της.