Βίντεο από τις ζημιές σε ΙΧ που προκάλεσε ο πασίγνωστος ηθοποιός: Τι αναφέρει κάτοικος για το συμβάν

Πλάνα από τα αυτοκίνητα που παρέσυρε με το όχημά του ο γνωστός ηθοποιός σε περιοχή των βορείων προαστίων έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο του Orange Press Agency διακρίνονται ορισμένα χτυπημένα οχήματα. Στο βίντεο μάλιστα διακρίνεται και η περίφραξη στην οποία κατέληξε το όχημα του ηθοποιού, ο οποίος είχε χάσει τον έλεγχο.

Κάτοικος της περιοχής αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, οπότε άκουσε έναν δυνατό ήχο, ενώ χτυπήθηκε τόσο το δικό του όχημα όσο και της μητέρας του, το οποίο φέρει σοβαρές υλικές ζημιές.

Το επόμενο πρωί τούς χτύπησαν το κουδούνι και τούς είπαν ότι τούς τράκαραν τα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία του άνδρα.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το Mega, ο πασίγνωστος ηθοποιός παρουσιάστηκε στην Τροχαία περιοχής των βορείων προαστίων για να δώσει εξηγήσεις για το συμβάν, ενώ οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ενδεχομένως να συλληφθεί, καθώς η πρόκληση ζημιών και η απομάκρυνση μετά από το τροχαίο συνιστά πλημμέλλημα και αυτόφωρο αδίκημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο ηθοποιός έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε και έπεσε πάνω σε 10 συνολικά αυτοκίνητα για να καταλήξει σε τοίχο.

Επειδή ήταν βράδυ και το σπίτι του ηθοποιού είναι κοντά, άφησε το αυτοκίνητο στο σημείο και πήγε στην κατοικία του. Στη συνέχεια επικοινώνησε με άτομα της οικογενείας του που τόν ενημέρωσαν ότι τον αναζητάει η αστυνομία και εκείνος πήγε στο τμήμα για εξηγήσεις.