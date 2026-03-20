Το βίντεο με το Ευαγγέλιο που οδήγησε στις έρευνες για τον γκαλερίστα: Πάνω από 300 οι πλαστοί πίνακες

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το βίντεο που είχε αναρτήσει ο γνωστός γκαλερίστας Τσαγκαράκης και αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη ερευνών από τις Αρχές σε αποθήκη γκαλερί στο Ελληνικό.

Το βίντεο είχε αναρτήσει ο ίδιος και το παρουσίασε η εκπομπή Live News, καθώς πλέον δεν είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων.

Μετά τον αρχικό έλεγχο στον συγκεκριμένο χώρο, οι Αρχές επεκτείνουν πλέον τις έρευνες και σε άλλες γκαλερί που συνδέονται με το ίδιο πρόσωπο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα ευρήματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα παλαιό Ευαγγέλιο, για το οποίο εξετάζεται αν πρόκειται για κλεμμένο αντικείμενο. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, τα συγκεκριμένα Ευαγγέλια, που χρονολογούνται από το 1745, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τυπώνονταν κατόπιν παραγγελιών από μητροπόλεις, μοναστήρια και εύπορους δωρητές.

Όπως ανέφερε, τα θρησκευτικά αυτά βιβλία μεταφέρονταν με πλοία προς την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία και άλλες περιοχές. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο είτε να ανήκε σε ιδιώτη συλλέκτη, είτε να έχει αφαιρεθεί παράνομα από κάποιο μοναστήρι, κάτι που πλέον αποτελεί αντικείμενο της έρευνας των Αρχών.

Πώς οδηγήθηκε στη σύλληψη

Ο γνωστός γκαλερίστας οδηγήθηκε στη σύλληψη ύστερα από αιφνιδιαστική επιχείρηση αστυνομικών σε αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησής του στο Ελληνικό.

Η κινητοποίηση των Αρχών προκλήθηκε από δημοσίευση στα social media, μέσω της οποίας γνωστοποιούσε την πρόθεσή του να διαθέσει προς πώληση ένα Ευαγγέλιο του 1745. Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και καταγγελίες, γεγονός που οδήγησε σε άμεση παρέμβαση της αστυνομίας και σε εκτεταμένους ελέγχους στον χώρο.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν περίπου 100 έργα τέχνης που εκτιμάται ότι είναι πλαστά και φέρουν υπογραφές Ελλήνων ζωγράφων. Παράλληλα, βρέθηκαν ακόμη 150 πίνακες που θεωρούνται αυθεντικοί, ωστόσο εξετάζεται η νομιμότητα της προέλευσής τους. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και το επίμαχο Ευαγγέλιο, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται να είναι γνήσιο και να ανάγεται πράγματι στην εποχή που αναφέρεται.

Όπως επισήμανε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, με βάση τη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, αντικείμενα που χρονολογούνται πριν από τον 18ο αιώνα και ιδίως πριν από το 1821, θεωρούνται αρχαία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κατοχή και διάθεσή τους επιτρέπεται μόνο εφόσον έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχει δοθεί η σχετική άδεια.