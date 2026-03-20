Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί στο Κολωνάκι

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γνωστής γκαλερί στο Κολωνάκι.
Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, ο ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί συνελήφθη με βάση τον νόμο περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε αποθήκη της γνωστής γκαλερί στο Ελληνικό, καθώς ο ιδιοκτήτης της είχε αναρτήσει βίντεο στα social media, στο οποίο φαινόταν ένα Ευαγγέλιο του 1.700 μΧ.
Διαβάστε ακόμα: Ελληνικό: Έφοδος της αστυνομίας σε αποθήκη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου
Κατά την έρευνα στην αποθήκη εντοπίστηκαν χρήματα και εκατοντάδες πίνακες, η αυθεντικότητα των οποίων ελέγχεται.
- Καταπέλτης οι Δικαστές κατά Καρυστιανού-Κωνσταντοπούλου: «Μοναδικός στόχος η πολιτική εκμετάλλευση»
- Χρήστος Δημόπουλος: «Έμαθα να μιλώ στα παιδιά προσπαθώντας να κερδίσω την κόρη της γυναίκας μου»
- Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά το διάγγελμα Νετανιάχου - Η εικόνα των αγορών
- Θύμα ξυλοδαρμού ο Ηλίας Βρεττός σε νυχτερινό μαγαζί: Τι δήλωσε ο τραγουδιστής
