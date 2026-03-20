Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί στο Κολωνάκι

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γνωστής γκαλερί στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, ο ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί συνελήφθη με βάση τον νόμο περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε αποθήκη της γνωστής γκαλερί στο Ελληνικό, καθώς ο ιδιοκτήτης της είχε αναρτήσει βίντεο στα social media, στο οποίο φαινόταν ένα Ευαγγέλιο του 1.700 μΧ.

Κατά την έρευνα στην αποθήκη εντοπίστηκαν χρήματα και εκατοντάδες πίνακες, η αυθεντικότητα των οποίων ελέγχεται.