Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί στο Κολωνάκι

Ο ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί στο Κολωνάκι, στην αποθήκη της οποίας πραγματοποίησε έφοδο η αστυνομία συνελήφθη. Τι εντόπισαν οι αρχές.

Αστυνομία - έφοδος
Επιχείρηση σε αποθήκη γκαλερίστα στο Ελληνικό | ΙΝΤΙΜΕ/ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γνωστής γκαλερί στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, ο ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί συνελήφθη με βάση τον νόμο περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε αποθήκη της γνωστής γκαλερί στο Ελληνικό, καθώς ο ιδιοκτήτης της είχε αναρτήσει βίντεο στα social media, στο οποίο φαινόταν ένα Ευαγγέλιο του 1.700 μΧ.

Κατά την έρευνα στην αποθήκη εντοπίστηκαν χρήματα και εκατοντάδες πίνακες, η αυθεντικότητα των οποίων ελέγχεται.

