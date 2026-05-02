Το βίντεο με την πορεία του 37χρονου που κόβει την ανάσα - Τρέχει με 240χλμ. 

Κόβει την ανάσα το βίντεο που ανήρτησε ο 37χρονος στα social media, με την πορεία του με 240 χιλιόμετρα/ώρα στην Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θήβας. Από τα πλάνα αυτά ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές Ασφαλείας.

Ο άνδρας έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, κάτι για το οποίο πρέπει να ήταν ιδιαίτερα περήφανος αφού ανέβασε το βίντεο στα social media.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστή η είδηση της ταυτοποίησής του, αφού οι αστυνομικοί είδαν τα βίντεο που αναρτούσε σε δημοφιλή κοινωνική πλατφόρμα, αλλά το Mega δίνει στη δημοσιότητα και τα πλάνα.

Η ενημέρωση της αστυνομίας

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν τον 37χρονο.

Στα βίντεο εμφανιζόταν να κινείται στην Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θήβας και ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα, άνω των 240 χλμ/ώρα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς οδηγούς.

Επιπλέον, παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση.

Ακόμα, την Πέμπτη (30/04) εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.