Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή μαθητών στο Περιστέρι

Σε βεντέτα οφείλεται η άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου με μαθητές Γενικού Λυκείου της περιοχής, που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (3/10) έξω από πάρκο κοντά σε λύκειο του Περιστερίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ που παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντο από το συμβάν.

Ομάδα περίπου 15 μαυροντυμένων ανήλικων μαθητών ΕΠΑΛ, κινήθηκαν απειλητικά προς τους μαθητές του Γενικού Λυκείου. Εκτόξευσαν τούβλα, πέτρες, καδρόνια και σκουπόξυλα, τα οποία κρατούσαν στα χέρια τους.

Κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους και ακολούθησε μια άγρια συμπλοκή και μια καταδρομική επίθεση από τους 15 μαυροντυμένοι ανήλικους μαθητές σε βάρος των μαθητών του Γενικού Λυκείου.

Τότε μπήκαν οι καθηγητές προκειμένου να χωρίσουν τα παιδιά, τα οποία τσακωνόντουσαν ακριβώς έξω από το σχολείο.

Τρεις από αυτούς τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.