Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: Ο δράστης μεταφέρει σακούλα με εκρηκτικά

Βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης μεταφέρει τη χάρτινη σακούλα με την εκρηκτική ύλη και την αφήνει στην πόρτα της γνωστής ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια, όπου σημειώθηκε η χθεσινή έκρηξη, έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Στο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο, όπως ειπώθηκε, αποτυπώνεται ένα άτομο να μεταφέρει τη χάρτινη σακούλα με τα εκρηκτικά, και να κινείται προς την κατεύθυνση του πασίγνωστου κέντρου νυχτερινής διασκέδασης στην οδό Μιχαλακοπούλου, όπου έλαβε χώρα η έκρηξη.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών κατά την έρευνά του στο κέντρο, εντόπισε εκρηκτική ύλη, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό.

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: Τι εντοπίστηκε

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης υψηλής ισχύος, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για να διαπιστωθεί το είδος του μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε.

Το μαγαζί τελεί υπό καινούργια διεύθυνση εδώ και μόλις έξι μήνες και σημειώνεται πως δεν ήταν σε λειτουργία καθώς προετοιμαζόταν για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, οι Αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες στην περιοχή, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες πως εθεάθη ένα άτομο να αφήνει μία τσάντα έξω από την είσοδο του νυκτερινού κέντρου και στη συνέχεια να απομακρύνεται.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην είσοδο της επιχείρησης και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.