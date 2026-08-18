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Βίντεο - ντοκουμέντο από το τροχαίο με το ταξί στη Βούλα - Σε κρίσιμη κατάσταση 39χρονος

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου στη Βούλα, όπου ταξί συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός 39χρονου.

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Σύγκρουση ταξί με μοτοσυκλέτα στη Βούλα | facebook/NOTIA.GR
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Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης ταξί με μοτοσικλέτα στη Βούλα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 39χρονου δικυκλιστή.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 21:30 το βράδυ της Δευτέρας (17/8), στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός του ταξί επιχείρησε να κάνει αναστροφή, την ώρα που ο 39χρονος μοτοσικλετιστής κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, το ταξί συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα, με τον 39χρονο να πέφτει στο οδόστρωμα και να τραυματίζεται σοβαρά.

Ο δικυκλιστής διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του.

Συνελήφθη ο οδηγός του ταξί

Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το αποτέλεσμα του οποίου ήταν αρνητικό.

Οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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