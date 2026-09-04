Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 29χρονος παρασέρνει την 23χρονη σύντροφό του με το αυτοκίνητο

Σκληρές εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας όσον αφορά στην απόπειρα γυναικοκτονίας στην Ηγουμενίτσα, όπου ένας 29χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά την 23χρονη σύντροφό του με το όχημά του.

Το ζευγάρι φαίνεται ότι είχε έναν διαπληκτισμό και όταν ο άνδρας έβαλε μπροστά το όχημά του, η 23χρονη ανέβηκε πάνω στο καπό.

Εκείνος πάτησε γκάζι και ξεκίνησε κανονικά την πορεία του, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο οδόστρωμα, να παρασυρθεί από το αυτοκίνητο και να συρθεί για κάποια μέτρα.

Πλέον, νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Στις εικόνες που δημοσιεύει το Mega, αποτυπώνεται η στιγμή που ο 29χρονος την απωθεί από το όχημα, αλλά εκείνη ανεβαίνει στο καπό και αυτός βάζει μπροστά και ξεκινάει την πορεία του.

Προφυλακιστέος ο 29χρονος - Τι ισχυρίζεται για την απόπειρα γυναικοκτονίας

Σημειώνεται πως ο 29χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και μετά την περίπου τρίωρη απολογία του, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Ο ίδιος επιμένει ότι δεν είχε σκοπό να προκαλέσει τον τραυματισμό της 23χρονης.

«Δεν αποφάσισα να αφαιρέσω τη ζωή της συντρόφου μου, δεν επιδίωξα τον θάνατό της, δεν προέβλεψα καν ως δυνατή συνέπεια της συγκεκριμένης ολιγόλεπτης και απολύτως απρογραμμάτιστης εξέλιξης ενδεχόμενο θάνατο ή έναν τραυματισμό τέτοιας έκτασης. Ζητώ, όμως, να διαχωριστεί με ακρίβεια η ενδεχόμενη παραβίαση κανόνων οδικής ασφάλειας από το εντελώς διαφορετικό έγκλημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας» είπε.

