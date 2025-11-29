Βίντεο ντοκουμέντο με τη χειροβομβίδα στα Σεπόλια: «Φύτεψε» το εκρηκτικό και άρχισε να τρέχει

Νέο βίντεο ντοκουμέντο στην κατοχή του Reader αποτυπώνει τον τρόπο που «φύτεψε» και άφησε να εκραγεί η χειροβομβίδα ο δράστης της επίθεσης στα Σεπόλια, προτού γίνει «καπνός».

Όπως αποτυπώνει το υλικό από παρακείμενες κάμερες ασφαλείας, ο δράστης, φορώντας μαύρο φούτερ και μαύρο καπέλο, προσεγγίζει τις βραδινές ώρες της 28/11 το καφέ και κάθεται από έξω στο πεζοδρόμιο.

Η θέση του διευκολύνεται από το γεγονός πως ένα επαγγελματικό βαν είναι παρκαρισμένο ακριβώς έξω από την είσοδο του καταστήματος, όσο ο ίδιος ανοίγει μία σακούλα, στην οποία κρατά το εκρηκτικό υλικό.

Αμέσως μετά φαίνεται να περιεργάζεται τη χειροβομβίδα, λογικά ενεργοποιώντας τη, προτού αρχίσει να απομακρύνεται, με βίντεο από ένα σοκάκι να τον «συλλαμβάνει» καθώς τρέχει.

Πώς οδηγήθηκαν στον δράστη των Σεπολίων

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση με χειροβομβίδα που εξερράγη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Σεπολίων Αττικής.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, μεταμεσονύχτιες ώρες της 5-8-2025 δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το κατάστημα και ο ένας εξ αυτών προχώρησε σε ρίψη χειροβομβίδας στο εσωτερικό του, προκαλώντας -μεταξύ άλλων- τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη και ενός πελάτη.

Ακολούθησε ενδελεχής διερεύνηση της υπόθεσης, κατά την οποία συλλέχθηκε και αξιοποιήθηκε προανακριτικό υλικό από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ενώ από την περαιτέρω εμπεριστατωμένη έρευνα ταυτοποιήθηκαν ως φερόμενοι δράστες δύο άντρες, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Χώρας.

Βρέθηκε και ο δεύτερος υπεύθυνος για τη χειροβομβίδα

Για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορούμενου, βραδινές ώρες της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -0,4- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, μία πλαστική πίπα («bong») με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παράβαση του νόμου για τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

Επισημαίνεται ότι, αμφότεροι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.