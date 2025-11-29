Κολωνός: «Πήγε να πνίξει την κόρη μου, την έπιασε από τον λαιμό» - Σοκάρει η κατάθεση της μητέρας

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας στον Κολωνό, με την κατάθεση της μητέρας της 31χρονης να ρίχνει φως στη βάναυση επίθεση του συζύγου της στην κόρη.

Όπως μεταδίδει το MEGA, δεν ήταν μόνο η ένοικος που άκουσε τις φωνές κατά το επεισόδιο, καλώντας την αστυνομία, αλλά και η μητέρα της 31χρονης που κάλεσε το «100» μετά.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι και συνόδευσαν τις δύο γυναίκες στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, η μητέρα περιέγραψε πώς ο σύζυγός της έπιασε από τον λαιμό την κόρη του και προσπάθησε να την πνίξει, απειλώντας τη με ύβρεις.

Κολωνός: «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου»

Στην εκπομπή μίλησε και η γειτόνισσα που ενημέρωσε την ΕΛΑΣ για το περιστατικό:

«Ακούγονταν φωνές, φώναζε η μητέρα "βοήθεια, το παιδί μου, σκοτώνουν το παιδί μου" και καλέσαμε την αστυνομία. Είχε πιάσει την κόρη του από τον λαιμό, την χτυπούσε, την έπνιγε και τον πήγανε στο τμήμα.

Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει καταγγελία στον ίδιο άνθρωπο, μέσα σε δύο μήνες και στο παρελθόν όσο τα παιδιά ήταν ανήλικα είχε κληθεί πάλι το Χαμόγελο του Παιδιού, γιατί μεθούσε τα χτυπούσε, δηλαδή υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά από την αρχή. Ήταν χτυπημένη, φαινόταν. Ακουγόντουσαν χτυπήματα σαν να χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο».

Έμενε ανενόχλητος με το θύμα του ο πατέρας στον Κολωνό

Στη γειτονιά του 63χρονου κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο οξύθυμο, που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα.

«Μπήκε μέσα την Παρασκευή και την Δευτέρα, Τρίτη το απόγευμα ήταν πάλι στο σπίτι με την κόρη του, με το άτομο που έχει κακοποιήσει. Γενικά είναι γνωστό στην γειτονιά ότι κάτι συμβαίνει περίεργο σε αυτό το σπίτι.

Η κοπέλα δεν έχει βγει ποτέ μόνη της. Η γυναίκα (του) δείχνει να τον φοβάται, γενικά έχει λίγο μία περίεργη συμπεριφορά, δηλαδή μπορεί να φωνάζει σε περαστικούς, είναι αρκετά οξύθυμος», αναφέρει η γειτόνισσα και συμπληρώνει:

«Τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει; Θα πρέπει να έχουμε μία ακόμη γυναικοκτονία; Τι ακριβώς θα πρέπει να συμβεί για να σταματήσει αυτή η κατάσταση; Έχουν γίνει καταγγελίες και μάλλον δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από όταν έγινε το περιστατικό προσπαθήσαμε να την προσεγγίσουμε (την γυναίκα του) να μην είναι μόνη της να δούμε τι έχει συμβεί και είναι πάντα μαζί. Είναι εξαιρετικά λίγες οι φορές που θα βρεθεί το οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του χωρίς αυτόν».

Ο 63χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, όπου ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.