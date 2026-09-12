Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις του γιατρού στο Κολωνάκι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο του φέρνει στο φως το MEGA.

Ο γιατρός βρισκόταν σε εστιατόριο στο Κολωνάκι και στη συνέχεια καταγράφεται να φεύγει και να πηγαίνει προς το ιατρείο του μιλώντας στο τηλέφωνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφουν οι κάμερες, η ώρα ήταν 14:43

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί είχαν ισχυριστεί ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 16:00 το απόγευμα, ωστόσο ο οδηγός έχει αναφέρει ως ώρα άφιξης τις 13:55.

Επιπλέον από την έρευνα του ΙΣΑ προκύπτει ότι το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία για 42 λεπτά από τις 14:14.

Σύμφωνα με το MEGA εκτιμάται από τις Αρχές ότι ο γιατρός μιλά εκείνη την ώρα με τη σύζυγό του η οποία τον ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Από το βίντεο προκύπτουν εύλογα ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν τόσο οι κατηγορούμενοι γιατροί, όσο και οι Αρχές, καθώς το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:23 για τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλαδή τουλάχιστον 1,5 ώρα μετά.

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Τη Δευτέρα η απολογία των γιατρών

Σημειώνεται ότι ένα ακόμα από τα ευρήματα που αξιολογούνται από τις Αρχές, είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης που επιχειρήθηκε να διαγραφεί, αλλά την ανέκτησαν.

Επιπλέον βρισκόμαστε και σε αναμονή των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την Άννα Κανδύλη στην εκπομπή Weekend Live το αδίκημα που τους βαραίνει έχει ένα πλαίσιο ποινής μέχρι 10 έτη και δεν προβλέπεται προφυλάκιση. Αν ανακριτής και εισαγγελέας κρίνουν ότι συντρέχουν λόγοι να κρατηθούν - όπως για παράδειγμα ότι είναι πιθανό να αλλοιώσουν στοιχεία, ή ότι είναι ύποπτοι φυγής - μπορούν να προχωρήσουν στην προσωρινή κράτηση των γιατρών.