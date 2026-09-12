Θάνατος Μαζωνάκη: «Η δοκιμή στο μηχάνημα δεν κάλυψε τα 42 λεπτά» - Αποκαλύψεις από την επιτροπή του ΙΣΑ

Αποκαλυπτική ήταν η επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου για τον έλεγχο στο ιατρείο όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» αναφέρθηκε αναλυτικά στον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Όπως σημείωσε, είχε ελέγξει το ιατρείο και το 2025 και ξεκαθάρισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα ήξερε, δεν τα γνώριζε. Παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσα υποστήριξε η γιατρός για την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη

Η κ. Λεονάρδου μετέφερε όσα φέρεται να ανέφερε η γιατρός κατά τον πρόσφατο έλεγχο σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως είπε, η γιατρός ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο το 2021 για θεραπεία του παχέος εντέρου και ότι εμφανίστηκε ξανά το 2026 σε κακή κατάσταση, προκειμένου, όπως υποστήριξε, να τον βοηθήσει ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στις συναυλίες του.

Κατά τα λεγόμενα της κ. Λεονάρδου, η γιατρός ανέφερε ακόμη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στις 9 Σεπτεμβρίου προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει και ότι είχε πραγματοποιήσει φλεβοκέντηση στο ένα χέρι, ενώ επιχειρούσε να κάνει το ίδιο και στο δεύτερο.

Κατά τον έλεγχο στον χώρο, όπως περιέγραψε η κ. Λεονάρδου, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στον καναπέ, ενώ τα ευρήματα καταγράφηκαν φωτογραφικά και, σύμφωνα με την ίδια, το σχετικό υλικό αποτελεί μέρος της δικογραφίας.

Η δοκιμή που απέτυχε να επαληθεύσει τα λεγόμενα της γιατρού

Σημαντικά για την υπόθεση είναι όσα ανέφερε η κ. Λεονάρδου σε σχέση με τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο μηχάνημα, αλλά και τη δοκιμή. Όπως έγινε γνωστό το μηχάνημα έχει τεθεί σε λειτουργία στις 14:14 εκείνη την ημέρα για 42 λεπτά και η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο χρόνος αυτός αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος.

Η κ. Λεονάρδου ζήτησε να της επιδειχθεί στην πράξη ολόκληρη η διαδικασία προετοιμασίας.

«Της ζήτησα εγώ προσωπικά: “Ήρθα στο ιατρείο σας για πλασμαφαίρεση, παρακαλώ επιδείξτε μου πώς γίνεται η προετοιμασία”», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η δοκιμή ξεκίνησε στις 10:29 και στις 10:51 είχε ολοκληρωθεί η προετοιμασία, ενώ περίπου στις 11:00 το μηχάνημα είχε φτάσει στο στάδιο «Έναρξη ασθενούς».

«Άρα τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται», τόνισε η κ. Λεονάρδου.

Χωρίς καταγραφή ονομάτων ασθενών στο μηχάνημα

Η κ. Λεονάρδου αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η καταγραφή των ασθενών στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Όπως είπε, δεν καταχωρίζονταν τα ονόματα των ασθενών και όταν η ίδια ρώτησε σχετικά τη γιατρό, εκείνη φέρεται να της απάντησε ότι δεν υπήρχε σχετική καταγραφή, καθώς γνώριζε η ίδια τον κάθε ασθενή.

«Η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται να γίνεται σε ιδιωτικά ιατρεία» - Εντοπίστηκαν 2 μηχανήματα

Η κ. Λεονάρδου ήταν κατηγορηματική ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης πλασμαφαίρεσης στον συγκεκριμένο χώρο.

«Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης απαγορεύεται να γίνεται σε ιδιωτικά ιατρεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει εγκρίνει αυτή τη λειτουργία αυτού του μηχανήματος», ανέφερε.

Όπως είπε, κατά τον πρόσφατο έλεγχο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα σε διαφορετικές αίθουσες του ιατρείου.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η κ. Λεονάρδου, η γιατρός ανέφερε ότι είχε προμηθευτεί η ίδια το μηχάνημα από εταιρεία του εξωτερικού και ότι είχε γίνει επίσημη αντιπρόσωπός του.

Δεν έγιναν καρδιογραφήματα και καρδιολογικοί έλεγχοι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Λεονάρδου για το εάν γίνονταν καρδιογραφήματα και καρδιολογικοί έλεγχοι.

Όπως περιέγραψε, ρώτησε προσωπικά τη γιατρό εάν πραγματοποιούνταν καρδιογραφήματα και καρδιολογικοί έλεγχοι και έλαβε αρνητική απάντηση.

«Άνοιξα φακέλους, ντοσιέ. Δεν υπήρχε σε κανέναν ασθενή καρδιογράφημα», ανέφερε.

Η ίδια τόνισε ότι είναι απαραίτητο «σε πράξεις που είναι επικίνδυνες για τη ζωή ενός ανθρώπου να υπάρχει καρδιολογική εκτίμηση προεπεμβατική».

«Εδώ πέρα μιλάμε για μια εξωσωματική πράξη. Το αίμα του ανθρώπου φιλτράρεται και επανέρχεται στον οργανισμό του. Αυτές είναι πράξεις οι οποίες πρέπει να γίνονται σε νοσοκομεία, όπου υπάρχει η κατάλληλη ομάδα ιατρών για το τυχόν επείγον και επίσης μια μονάδα ΜΕΘ και μια δυνατότητα διασωλήνωσης», σημείωσε.

Τι είχε διαπιστωθεί σε προηγούμενο έλεγχο

Η κ. Λεονάρδου διευκρίνισε ότι σε προηγούμενο έλεγχο η επιτροπή είχε ζητήσει από τους γιατρούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης.

«Εμείς, ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, είχε δηλωθεί ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα το χειριζόταν ο παθολόγος του ιατρείου, ο οποίος, όπως τόνισε, δεν νομιμοποιούνταν να το χειρίζεται.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2025, σύμφωνα με την ίδια, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανήματος πλασμαφαίρεσης ούτε κάποιου σχετικού προσαρτήματος.

Σε πρόσφατο επανέλεγχο, ωστόσο, όπως ανέφερε, το παλαιότερο μηχάνημα φυγοκέντρησης, για το οποίο είχε ζητηθεί η απομάκρυνσή του, εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα. Παράλληλα, βρέθηκε και νεότερης τεχνολογίας μηχάνημα φυγοκέντρησης κάτω από φελιζόλ.

Τι είπε για τον απινιδωτή

Ερωτηθείσα εάν υπήρχε απινιδωτής στο συγκεκριμένο ιατρείο, η κ. Λεονάρδου απάντησε: «Εμείς δεν είδαμε».

«Stem cell clinic» χωρίς άδεια κλινικής

Η κ. Λεονάρδου αναφέρθηκε και στο καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου, εξηγώντας παράλληλα τα όρια των αρμοδιοτήτων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο ιατρείο έχει άδεια παθολογικού ιατρείου, ενώ στο διαδίκτυο διαφημίζεται ως «stem cell clinic».

«Δεν υπάρχει κλινική εκεί», τόνισε.

Η ίδια εξήγησε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και πραγματοποιεί ελέγχους, μεταξύ άλλων, όταν υπάρχουν σχετικές καταγγελίες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν είναι εφικτό να ελέγχεται διαρκώς η διαδικτυακή δραστηριότητα περίπου 28.000 γιατρών, καθώς ο ΙΣΑ έχει στην αρμοδιότητά του ελέγχους περίπου 15.000 ιατρείων και διαθέτει μόλις οκτώ τριμελείς επιτροπές.