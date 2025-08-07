Βίντεο στο TikTok δείχνει την «παράξενη» Αθήνα του φετινού Αυγούστου: Μοιάζει να έμεινε λίγο πιο... γεμάτη

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που έχει ταυτιστεί απόλυτα με τις διακοπές, την ξεκούραση αλλά και με την άδεια Αθήνα, αφού πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως είναι ομορφότερη επειδή έχουν φύγει όλοι. Όμως η φετινή εικόνα της πρωτεύουσας μοιάζει να είναι λίγο διαφορετική. Συγκεκριμένα, πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως η πόλη δεν έχει αδειάσει εντελώς, όπως συνέβαινε άλλες χρονιές την αντίστοιχη περίοδο.

Μάλιστα, ένα βίντεο στο TikTok από σταθμό του Μετρό, έρχεται να ενισχύσει αυτό που συζητούν αρκετοί αφού δείχνει μια κατάμεστη αποβάθρα, με δεκάδες ανθρώπους να περιμένουν τον συρμό. Οι εικόνες θυμίζουν περισσότερο καθημερινή πρωινή ώρα αιχμής παρά αυγουστιάτικη ημέρα στην πρωτεύουσα, γεγονός που έχει προκαλέσει εντύπωση στους χρήστες των social media. Η δημιουργός του βίντεο σχολιάζει με χιουμοριστική διάθεση πως «έχει αδειάσει η Αθήνα για Αύγουστο καλέ», υπογραμμίζοντας έτσι την αντίθεση με την εικόνα των δεκάδων επιβατών που περιμένουν.

Παράλληλα, παρατηρείται πως η συνολική κίνηση τόσο στα μέσα μεταφοράς όσο και στους δρόμους της πόλης, είναι ελαφρώς αυξημένη σε σύγκριση με αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων καλοκαιριών, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η Αθήνα φέτος δεν… έφυγε διακοπές όπως παλιά. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συρμοί του μετρό περνούν με μειωμένη συχνότητα σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες, γεγονός που εντείνει το φαινόμενο του συνωστισμού στις αποβάθρες.

Φυσικά, η Αθήνα είναι μια πόλη εκατομμυρίων κατοίκων, που εντελώς δεν γίνεται να αδειάσει ποτέ, αλλά ο Αύγουστος ήταν πάντα διαφορετικός. Το πιθανότερο, βέβαια, είναι πως τις επόμενες ημέρες θα αντικρίσουμε και πάλι την άδεια πόλη, καθώς πλησιάζει ο Δεκαπενταύγουστος.