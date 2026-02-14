Βιολάντα: Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη - Τι προέκυψε από νέα στοιχεία και καταθέσεις

Ύστερα από καταθέσεις μηχανικών και τεχνικών αλλά και από συλλογή στοιχείων από το εργοστάσιο, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου αποφάσισε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Bιολάντα».

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας μετατράπηκαν από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η ίδια αυστηροποίηση ισχύει πλέον και για τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, διατηρείται η κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Βιολάντα: Τι προέκυψε από τις έρευνες

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τις έρευνες στα Τρίκαλα, προέκυψε ότι ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι γνώριζαν για τα προβλήματα στις σωληνώσεις.

Διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία βρίσκονται πλέον στη διάθεση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους, το οποίο θα προσδιορίζει με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η κατάθεση του υδραυλικού που εγκατέστησε τις σωληνώσεις

Σημαντική ήταν και η κατάθεση του 70χρονου υδραυλικού που εγκατέστησε τις σωληνώσεις στη μπισκοτοβιομηχανία, η οποία ήρθε εχθές (13/2) στο φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υδραυλικός κατέθεσε μεταξύ άλλων: «Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, ήρθα και είδα ότι είχαν σκάψει έναν λάκκο.

Μου λέει ο ιδιοκτήτης ρίξε μου ένα σωλήνα από τη δεξαμενή έως τον τοίχο. Του είπα δεν γίνεται έτσι να ρίξω έναν σωλήνα, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά.

Εκείνος μου απάντησε ''εγώ δεν σε πληρώνω'' και αναγκάστηκα να το κάνω», αναφέρει ο υδραυλικός μεταξύ άλλων στα στελέχη της Πυροσβεστικής, ο οποίος μάλιστα, ήταν παρών και στην αυτοψία που διενεργήθηκε στον χώρο.