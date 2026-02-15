Ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της έκρηξης του εργοστασίου Βιολάντα, Χρήστος Πατούνας, μίλησε σήμερα για τη νέα δίωξη στον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα, ενημερώνοντας πως η νέα κατηγορία μπορεί να επισύρει και ισόβια κάθειρξη.

Η κατηγορία του εμπρησμού και της έκρηξης μετατράπηκε από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον Ανακριτή Τρικάλων.

Ο κ. Πατούνας, μιλώντας στον Alpha, επεσήμανε πως, «πρωτοφανώς», η εισαγγελία προσχώρησε σε κατάσχεση φακέλων στη διεύθυνση ανάπτυξης Τρικάλων, στην Πυροσβεστική και την πολεοδομία.

«Ο άνθρωπος αυτός δεν προέβη στις νόμιμες διαδικασίες για να είναι ασφαλής η εγκατάσταση αυτή για λόγους οικονομίας» κατήγγειλε.

Σημείωσε πως η πλευρά του δεν έχει λάβει ακόμα τα στοιχεία, αναμένεται να το κάνει αύριο, «αλλά φαίνεται ότι έγινε για λόγους οικονομίας» επανέλαβε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εξήγησε πως ο ιδιοκτήτης είχε «σοβαρότατες ενδείξεις», πράγματα που, όπως είπε, προκύπτει ότι είχε λάβει και προσφορά από ιδιώτη υδραυλικό για να διορθωθεί το πρόβλημα.

Ο τεχνικός επιβεβαιώνει ότι υπήρξε επαφή, αλλά «δεν τα βρήκαν στα οικονομικά».

Στο σημείο αυτό, ο δικηγόρος θέλησε να σταθεί σε ένα παράδοξο. Περιγράφοντας τα γραφεία στον πρώτο όροφο της Βιολάντα, είπε πως «είναι λαμπρότερα από τις Βερσαλλίες, μάρμαρα, design...», ενώ στο υπόγειο υπήρχαν «σάπιοι σωλήνες».

Επανερχόμενος στο ότι κάλεσε τον ιδιώτη για να φτιάξει τις σωληνώσεις 7,5 μέτρων, εξήγησε πως το ζήτημα αυτό είναι πολύ πιο σύνθετο καθώς απαιτεί την εμπλοκή πολλών μερών, όπως μηχανικών, Πυροσβεστικής κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος κάλεσε να υπάρξουν διώξεις και σε βάρος των οργάνων του Δημοσίου που αδειοδότησαν ή δεν προχώρησαν σε έρευνα, ενώ έπρεπε. «Δεν άσκησαν σωστά τα δημόσια καθήκοντά τους» κατήγγειλε.

Έκρηξη με ισχύ σαν 185 κιλά TNT

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η έρευνα αποκάλυψε πως ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας απευθείας πάνω στο χώμα, υπέστη φθορές από τα λιπάσματα παρακείμενων αγρών.

Η διαρροή προπανίου που ακολούθησε μετέτρεψε το υπόγειο σε «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική, καθώς υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας (ΤΝΤ), με αποτέλεσμα τον ακαριαίο διαμελισμό των πέντε θυμάτων.