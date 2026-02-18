Δεν έχουν τελειωμό οι αποκαλύψεις για την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», και νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τον υδραυλικό που εγκατέστησε τις σωληνώσεις.

Ο υδραυλικός και υπάλληλος του εργοστασίου από το 2010, σύμφωνα με το Mega, δεν είχε σχετικό πτυχίο, γεγονός που ομολόγησε ο ίδιος στις αρχές.

Μάλιστα, στην κατάθεση του είπε ότι ο ιδιοκτήτης του έδωσε μια μελέτη και τον ανάγκασε να ακολουθήσει τα σχέδια για τις σωληνώσεις προπανίου, ενώ γνώριζε ότι δεν Άξιο αναφοράς είναι ότι συνέχισε και έκανε και άλλες εργασίες στη μπισκοτοβιομηχανία.

Την συγκεκριμένη παραδοχή, μάλιστα, έκανε ο υδραυλικός κατά τη δεύτερη κατάθεσή του. Στην πρώτη κατάθεση δήλωσε ψευδώς ότι δεν είχε κάνει εργασίες εντός του εργοστασίου.

Βιολάντα: Τι δήλωσε ο υδραυλικός των σωληνώσεων προπανίου στη δεύτερη κατάθεση

Αναλυτικότερα, ο υδραυλικός ανέφερε στη δεύτερη κατάθεσή του: «Πριν από περίπου 6 χρόνια είχα κάνει ένα τμήμα της σωληνώσεως του προπανίου εσωτερικά του κτιρίου. Πριν ξεκινήσω τις εργασίες είχα κλείσει τις βάνες και από τις δύο δεξαμενές.

Είχα αντιληφθεί την ηλεκτροβάνα, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν συνδεδεμένη. Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε εντολή να φτιάξω αυτή τη γραμμή. Είχε έρθει με ένα σχέδιο που δεν πρόσεξα αν είχε υπογραφές και με αυτό το σχέδιο έφτιαξα τη γραμμή απόστασης περίπου πέντε μέτρων η οποία εσωτερικά στο κτίριο διερχόταν και τροφοδοτούσε 6 ή 7 καυστήρες.

Εγώ προσωπικά δεν έβαλα κανέναν ανιχνευτή πάνω στη γραμμή, γιατί δεν είμαι αρμόδιος. Βάσει μελέτης που είχε κάνει ο μηχανικός, είχα κατασκευάσει πρόσφατα μετά το καλοκαίρι μια γραμμή η οποία ήταν εσωτερικά του μπροστινού κτιρίου που δεν έπαθε ζημιά και ξεκινούσε εσωερικά από τους φούρνους. Κατέληγε μέχρι το έξω μέρος του κτιρίου πριν από τις υπόγειες δεξαμενές, στα πλαίσια της αναβάθμισης αλλά δεν είχε συνδεθεί και δεν είχε δοθεί σε λειτουργία.

Σε εκείνη τη γραμμή είχε έρθει συνεργείο και είχε τοποθετήσει ανιχνετυτές σε κάθε φούρνο. Είχα αλλάξει και μια βαλβίδα επάνω στη μιλρή δεξαμενή επειδή είχε χαλάσει από τον Ντάνιελ», δήλωσε ο υδραυλικός.