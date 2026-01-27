Η φονική έκρηξη στη Βιολάντα στα διεθνή ΜΜΕ: Τα ερωτήματα της 2ης ημέρας και οι ζωές των 5 γυναικών

Η φονική έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων κοντά στα Τρίκαλα δεν συγκλόνισε μόνο την Ελλάδα, αλλά προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον. Το BBC μετέδωσε ότι «τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους» ενώ ένας ακόμη αγνοούνταν, επισημαίνοντας το μέγεθος της καταστροφής και την αγωνία των οικογενειών.

Το Reuters ανέφερε πως η πυρκαγιά ξέσπασε μετά από ισχυρή έκρηξη, καταστρέφοντας τις εγκαταστάσεις και κινητοποιώντας δεκάδες πυροσβέστες.

Η δεύτερη μέρα της τραγωδίας

Η επόμενη ημέρα στα Τρίκαλα ήταν εξίσου οδυνηρή. Οι οικογένειες των εργαζομένων περίμεναν απαντήσεις, ενώ οι αρχές συνέχιζαν τις έρευνες στα καμένα τμήματα του εργοστασίου. Συγγενείς μίλησαν για το αδιάκοπο 24ωρο των ανθρώπων που εργάζονταν νυχτερινές βάρδιες, προσπαθώντας να κατανοήσουν τι συνέβη και τι δεν έγινε.

Σύμφωνα με το Action24, εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός, γεγονός που βύθισε ακόμη περισσότερο στο πένθος την τοπική κοινωνία. Η σορός βρέθηκε στο υπόγειο, στο σημείο όπου εργαζόταν το θύμα. Όλες οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, όπου οι συγγενείς έδωσαν δείγματα DNA για την ταυτοποίηση.

Τι λένε οι ειδικοί για τα αίτια

Ο Πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικής, Κώστας Τσίγκας, δήλωσε ότι «πρωτογενής αιτία δεν είναι η πυρκαγιά, μπορεί να είναι ένα ανθρώπινο λάθος».

Εξήγησε ότι σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, «τα άλευρα και η ζάχαρη σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν έκρηξη», δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον.

Τόνισε επίσης ότι «όλες αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία τους, φαίνεται να τηρούν τα προβλεπόμενα», ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αστοχίας υλικού ή ακόμη και κάτι τόσο απλό όσο «ένας φορτιστής τηλεφώνου» να συνέβαλε στη δημιουργία εκρηκτικού μείγματος.

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: Εντοπίστηκε και η σορός της πέμπτης γυναίκας - «Ενδεχομένως σήμερα μια πρώτη εικόνα για τα αίτια»

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ το πρώτο πόρισμα αναμένεται εντός της ημέρας. Ο κ. Τσίγκας υπογράμμισε την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και προληπτικά μέτρα, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Τα δύο κρίσιμα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει εντατικά τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο μπισκότων, με την ακαριαία ανάφλεξη που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας να βρίσκεται στο επίκεντρο της διερεύνησης.

Οι Αρχές έχουν επικεντρωθεί σε δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο αφορά πιθανή διαρροή προπανίου, ενός άοσμου αερίου που σε περίπτωση διαρροής δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό.

Το δεύτερο εξετάζει το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από ανάφλεξη σκόνης αλευριού, ένα φαινόμενο γνωστό στη βιομηχανία τροφίμων για την υψηλή εκρηκτικότητά του υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών έχουν τεθεί οι φούρνοι του εργοστασίου, οι τέσσερις εξωτερικές δεξαμενές προπανίου, αλλά κυρίως οι σωληνώσεις προπανίου που τροφοδοτούσαν τα συστήματα θέρμανσης. Το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είναι ότι η διαρροή προήλθε από αυτές τις σωληνώσεις.

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμημάτων του εργοστασίου, διαδικασία κρίσιμη για τον εντοπισμό στοιχείων που θα φωτίσουν τα αίτια της έκρηξης. Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τις καταθέσεις των επιζώντων, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι «μπορεί και σήμερα να έχουμε μία πρώτη εικόνα για το τι προκάλεσε την πυρκαγιά», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσων εξελίξεων.

Διαβάστε ακόμα: Πίσω από κάθε νεκρό σε χώρο εργασίας, υπάρχει μια κοινή αλήθεια

Την ίδια ώρα, το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων προχώρησε σε 24ωρη απεργία, ενώ κατέθεσε αίτημα στην Εισαγγελία για τη συμμετοχή ανεξάρτητου πραγματογνώμονα στις έρευνες, ζητώντας πλήρη διαφάνεια και απόδοση ευθυνών.

Οι ζωές πίσω από τη νυχτερινή βάρδια

Οι γυναίκες που χάθηκαν στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα είχαν χτίσει την καθημερινότητά τους γύρω από έναν απαιτητικό ρυθμό: νυχτερινή δουλειά, πρωινή φροντίδα της οικογένειας, λίγες ώρες ξεκούρασης και ξανά από την αρχή.

Επέλεγαν τη βάρδια που άλλοι απέφευγαν, γιατί έτσι μπορούσαν να είναι παρούσες στα πιο σημαντικά - στα παιδιά τους, στους γονείς τους, στο σπίτι τους.

Η 56χρονη από την Καρδίτσα

Εχθές έχασε την ζωή της, μια μητέρα τριών παιδιών, με μια δεκαετία εργασίας στο εργοστάσιο. Το ένα παιδί σπούδαζε, το μικρότερο φοιτούσε στη Γ’ Λυκείου.

Η ίδια είχε χτίσει μια σταθερή καθημερινότητα γύρω από τη νυχτερινή βάρδια, επιστρέφοντας το πρωί για να προλάβει σχολεία, υποχρεώσεις και το σπίτι.

Η 45χρονη από τον Γλίνο

Εχθές έχασε την ζωή της, μια μητέρα ενός 13χρονου αγοριού. Δούλευε στο ίδιο εργοστάσιο με τη δική της μητέρα, αλλά σε αντίθετες βάρδιες, ώστε πάντα κάποια να βρίσκεται με το παιδί. Μια οικογενειακή συνεννόηση που κρατούσε χρόνια και εξασφάλιζε ότι το παιδί δεν θα έμενε ποτέ μόνο.

Η 42χρονη από το Γαρδίκι

Εχθές έχασε την ζωή της, μια μητέρα δύο μικρών παιδιών, μόλις 3 και 5 ετών. Είχε αφήσει πίσω της το δικό της κομμωτήριο και είχε επιλέξει μια πιο σταθερή εργασία στο εργοστάσιο. Η νυχτερινή βάρδια της επέτρεπε να περνά τις ημέρες με τα παιδιά της, να τα μεγαλώνει με τον δικό της ρυθμό.

Η 65χρονη από το Γριζάνο

Μετά από χρόνια στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για να βρίσκεται κοντά στους γονείς και τα παιδιά της. Μητέρα τριών αγοριών, μάζευε τα τελευταία ένσημα πριν από τη σύνταξη.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας, αγαπούσε το χωριό της, τις πρωινές δουλειές, τη βοήθεια στους δικούς της ανθρώπους. Είχε μόλις έξι μήνες στο εργοστάσιο.

Η γυναίκα από το Μεγαλοχώρ

Εχθές έχασε την ζωή της, μια μητέρα δύο παιδιών και γιαγιά. Η οικογένειά της είχε ζήσει χρόνια στη Γερμανία πριν επιστρέψει στο χωριό. Δούλευε περίπου 15 χρόνια στο εργοστάσιο και βρισκόταν κοντά στη συνταξιοδότηση.

Είχε ζητήσει να μετακινηθεί στη νυχτερινή βάρδια για να μπορεί το πρωί να πηγαίνει τα εγγόνια της στο σχολείο, αφού οι γονείς τους εργάζονταν.