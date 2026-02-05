Έφοδο στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» και στο γραφείο του ιδιοκτήτη της εταιρίας, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργατριών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το dikastiko.gr, στελέχη της ΔΑΕΕ μετέβησαν στο γραφείο του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη και κατέσχεσαν σταθερούς υπολογιστές, τάμπλετ, λάπτοπ, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας του εργοστασίου που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Παράλληλα, νέα ντοκουμέντα από την τραγωδία στη Βιολάντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η ΕΡΤ εξασφάλισε φωτογραφία από το σημείο που έγινε η διαρροή προπανίου, η οποία διείσδυσε στο αδήλωτο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή. Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.