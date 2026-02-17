Νέες καταγγελίες εργαζομένων της Βιολάντα: «Η οσμή ήταν τόσο έντονη που δακρύζαμε»

Νέες, σοβαρές καταγγελίες από εργαζόμενους της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα με το πόσο αποπνικτική είχε γίνει η ατμόσφαιρα λόγω της διαρροής του προπανίου.

Όπως ανέφεραν μιλώντας στην ΕΡΤ, τις τελευταίες 15 μέρες, πριν από το δυστύχημα με τις πέντε νεκρές γυναίκες, η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες.

Οι εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει τη διοίκηση, αλλά δεν φάνηκε να κινείται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σημειώνεται πως ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα αναμένεται να περάσει σήμερα, Τρίτη (17/02), το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τις νέες κατηγορίες σε βάρος του.

Συνελήφθη το Σάββατο από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος.

Οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο κι άλλο εργοστάσιο του επιχειρηματία

Ο συλληφθείς επιχειρηματίας φέρεται να είχε και άλλα εργοστάσια στο όνομα του, με διαφορετικό ΑΦΜ.

Πιο αναλυτικά, έλεγχοι για άδειες πυρασφάλειας αναμένονται και για το άλλο εργοστάσιο του επιχειρηματία το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Λαρίσης – Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υπάρχει μια εμπεριστατωμένη εικόνα για τις εισαγγελικές αρχές, για το τι συμβαίνει με τις άδειες πυρασφάλειας του ίδιου επιχειρηματία στις άλλες επιχειρήσεις.