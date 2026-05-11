Βιολάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής του εργοστασίου

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου της «Βιολάντα», μετά την επί τέσσερις ώρες απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελέυθερος, αφότου κατέβαλε 50.000 ευρώ ως εγγύηση, ενώ τού επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι ιδιαίτερα σοβαρές και περιλαμβάνουν την άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο και την ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

Η παρουσία του διευθυντή στο δικαστικό μέγαρο συνοδεύτηκε από την έντονη φόρτιση των συγγενών των θυμάτων που ζητούν την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης και την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων για την απώλεια των δικών τους ανθρώπων.