Έκρηξη στη Βιολάντα: Ελεύθερος ο υπεύθυνος παραγωγής για την πολύνεκρη τραγωδία

Ολοκληρώθηκε νωρίτεα σήμερα το μεσημέρι (27/4) η απολογία του υπεύθυνου παραγωγής των εγκατστάσεων της Βιολάντα, για την έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Ο διευθυντής του εργοστασίου δεν προχώρησε σε απολογία, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία έως τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισής του, αναφέρει η ΕΡΤ.

Από την άλλη, ο υπεύθυνος παραγωγής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του, με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή.

Βιολάντα: Πού στρέφονται οι έρευνες

Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη, καθώς και το εάν υπήρξε γνώση ή ανοχή κινδύνου από τα αρμόδια στελέχη.

Σε σχέση με το ζήτημα που διερευνά ο ανακριτής, δηλαδή αν υπήρξαν παρατηρήσεις ή προειδοποιήσεις από εργαζόμενους για διαρροή ή έντονη οσμή αερίου, ο κ. Χαρμάνης, δικηγόρος του υπευθύνου παραγωγής, δήλωσε ότι μια τέτοια κατηγορία δεν ευσταθεί.

Όπως ανέφερε, ο εντολέας του εργαζόταν καθημερινά στον ίδιο χώρο, ενώ εκεί βρίσκονταν και συγγενικά του πρόσωπα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά απίθανο να αγνοούσε έναν τέτοιο κίνδυνο χωρίς να προειδοποιήσει.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι είναι ιδιαίτερα σοβαρές και σε βαθμό κακουργήματος και αφορούν, μεταξύ άλλων, άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, Δημοσθένης Πανταζόπουλος, ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχουν πλημμέλειες και από κρατικές υπηρεσίες. Απομένει να ολοκληρωθεί το υλικό της δικογραφίας για να σχηματιστεί πλήρης εικόνα».

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το αίτημα αποφυλάκισής του απορρίφθηκε. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να αποφανθεί εκ νέου το προσεχές διάστημα για το αν θα παραμείνει κρατούμενος ή θα αφεθεί ελεύθερος.