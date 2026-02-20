Βιολάντα - Έρχονται νέες ποινικές διώξεις; Ενδεχόμενο για καταθέσεις επιπλέον μαρτύρων στο δικαστήριο

Αίτημα αποφυλάκισης κατέθεσαν, όπως είχαν προϊδεάσει, οι συνήγοροι του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «Βιολάντα», θεωρώντας ότι είναι υπερβολικό το μέτρο της προσωρινής κράτησης.

Τα στοιχεία της δικογραφίας δείχνουν ότι η ύποπτη οσμή προπανίου στο εργοστάσιο ήταν κοινό μυστικό, με τους επικεφαλής να υποβαθμίζουν και να παραμελούν την προέλευσή της, αναφέρει η ΕΡΤ.

Παράλληλα, μια σειρά από παραλείψεις, δομικές παρατυπίες και κενά ασφαλείας έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ως το «ντόμινο» λαθών που φαίνεται να οδήγησαν στη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας.

Βιολάντα: Στο «τραπέζι» νέες καταθέσεις και διώξεις

Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να αποφασίσουν άμεσα αν θα προχωρήσουν σε νέο κύκλο καταθέσεων μαρτύρων ή αν θα ζητηθεί από την εισαγγελέα η άσκηση νέων ποινικών διώξεων σε βάρος τρίτων προσώπων που μπορεί να φέρουν ευθύνη.

Την ίδια στιγμή, οι νομικοί εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη ετοιμάζονται να καταθέσουν μέχρι την Τετάρτη προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, αιτούμενοι την αποφυλάκισή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων αποκαλύπτουν πως ήδη από τον Ιούλιο του 2025 είχαν εντοπιστεί σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν τις αποστάσεις των δεξαμενών, την αντοχή του δικτύου και την ακαταλληλότητα των υλικών κατασκευής.

Παρά το γεγονός ότι για τη διόρθωση αυτών των προβλημάτων είχε προϋπολογιστεί ένα κόστος ύψους 32.000 ευρώ, η ιδιοκτησία φέρεται να ζήτησε καλύτερη τιμή, με αποτέλεσμα την κατάθεση νέας, μειωμένης προσφοράς στα 22.300 ευρώ.

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία αρμόδιου τεχνικού, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο διαπίστωσε πως το καλώδιο της ηλεκτροβάνας κρεμόταν χωρίς να είναι συνδεδεμένο.

Η συγκεκριμένη συσκευή είχε ως κομβικό ρόλο να διακόπτει αυτόματα την παροχή σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπήρχαν και οι απαραίτητοι ανιχνευτές αερίου στο σημείο.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κατάθεση πολιτικού μηχανικού, ο οποίος φέρεται να είχε ρωτήσει τον ιδιοκτήτη για την ανάγκη πολεοδομικής τακτοποίησης υπόγειου χώρου, λαμβάνοντας ωστόσο αρνητική απάντηση.

Σύμφωνα με τον μηχανικό, οι υπεύθυνοι του ανέφεραν πως επρόκειτο για έναν χώρο που έμεινε αμπάζωτος κατά την κατασκευή, δεν είχε λειτουργική αξία και δεν διέθετε καν ηλεκτρολογική εγκατάσταση.