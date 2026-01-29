Βιολάντα: Έτσι «πέρασε» το προπάνιο και προκλήθηκε η έκρηξη στο «αδήλωτο» υπόγειο

Πολλά είναι τα ερωτήματα με το εργοστάσιο της Βιολάντα και τον τρόπο λειτουργίας του και οι αρχές προσπαθούν να βρουν τα αίτια που προκάλεσαν την φονική έκρηξη, που στέρησε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Φωτογραφία - ντοκουμέντο, που έφερε στο φως το Mega, απεικονίζει τις τρύπες στο υπόγειο του εργοστασίου, από τις οποίες «πέρασε» το προπάνιο και έγινε η συγκέντρωση στο Υπόγειο.

Οι οπές τονίζεται μάλιστα, ότι θα έπρεπε να είναι κλειστές, «στοκαρισμένες» με ειδική συσκευή. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, οι υπεύθυνοι δεν τις είχαν κλείσει στο αδήλωτο υπόγειο της «Βιολάντα».

Έτσι, από το χώμα, κύλισε το προπάνιο μετατρέποντας σε «θάλαμο αερίων» το Υπόγειο, με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι σωλήνες να έσπασαν σε έργο ασφαλτόστρωσης. Σε περίπτωση που αποδειχθεί το παραπάνω, θα κάνουμε λόγο για ακόμη ένα λάθος αναφορικά με τη λειτουργία της μπισκοτοβιομηχανίας.

Βιολάντα: Οι πρώτες εκτιμήσεις για το προπάνιο

Επίσης στο πόρισμά τους οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας αναφέρουν ότι το μηχάνημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αερίων έδειξε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σπινθήρας προκλήθηκε από την αντλία πίεσης νερού που λειτουργεί 24 ώρες. Όταν έγινε η έκρηξη δεν υπήρξε κάποια βάνα για να σταματήσει η διαρροή, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου.



Τι ερευνά το κλιμάκιο της ΔΑΑΕ

Παράλληλα, σήμερα, λιμάκιο της Διεύθυνσης Απόδειξης Εγκλημάτων και Ερευνών (ΔΑΕΕ) βρέθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα για να ερευνήσει τα εξής:

Αν υπήρχε άδεια λειτουργίας εγκατάστασης των υπέργειων δεξαμενών

Αν το υπόγειο είχε σχέδια και αν είχαν υποβληθεί για να πάρει την άδεια η επιχείρηση

Εξετάζουν τις οικοδομικές άδειες της μπισκοτοβιομηχανίας που θα κάνουν από την Πολεοδομία που ανήκει στο δήμο