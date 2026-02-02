Βιολάντα: Γιατί «πάγωσαν» οι έρευνες για το εργοστάσιο - Τι εντόπισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στον «πάγο» έχουν μπει προσωρινά οι έρευνες για την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Ο λόγος που οι έρευνες έχουν σταματήσει είναι ότι πρέπει να απορροφηθεί το αέριο που υπάρχει στις δεξαμενές, καθώς ενέχει ο κίνδυνος για ακόμα μια φωτιά. Οι έρευνες δηλαδή αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου εφόσον σβήσει πλήρως η φωτιά καθώς υπάρχει κίνδυνος για νέα ανάφλεξη καθώς η διαρροή ήταν τόσο εκτεταμένη με αποτέλεσμα το προπάνιο να είχε εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος.

Ωστόσο, συνεχίζονται ακόμη σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν παρατυπίες και αστοχίες, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Βιολάντα: Καθοριστικός ο ρόλος του «αδήλωτου» υπογείου

Καθοριστικός φέρεται να είναι ο ρόλος του υπογείου για την έρευνα, καθώς πρέπει να πώς έγινε αυτό το ρήγμα.

Υπενθυμίζεται ότι, στο υπόγειο διακρίνονται οι τέσσερις διατρήσεις στις σωληνώσεις, μέσα από τις οποίες διαπέρασε το προπάνιο, που οδήγησε στην έκρηξη.

Το υπόγειο μάλιστα, ήταν αδήλωτο, όπως προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα της Πολεοδομίας, της μπισκοτοβιομηχανίας

Τι εντόπισε η Περιφέρεια Θεσαλίας κατά την αυτοψία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε αυτοψία που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου τον Δεκέμβριο του 2019, διαπίστωσε παραβάσεις που αφορούσαν τη χωροθέτηση των τεσσάρων δεξαμενών στο εργοστάσιο.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν δυο υπόγειες δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας 9000 λίτρων, τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας, καθώς και δυο υπέργειες δεξαμενές χωρητικότητας 5000 και 9000 λίτρων, τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη των 7.5 μέτρων από τα όρια.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2020 η εταιρεία κατέθεσε αίτημα ανασυγκρότησης ζητώντας αναθεώρηση της αρνητικής εισήγησης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε τελικά στην χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, δίνοντας ωστόσο προθεσμία δύο ετών στην εταιρεία για τεχνική ανασυγκρότηση.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την επιχείρηση, με βασικότερες την επανατοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου σε απόσταση από τα όρια ιδιοκτησίας.

Ο ενδιαφερόμενος κατά τη διάρκεια της παρούσας άδειας να εφοδιαστεί με άδεια δόμησης για την τοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Σύμφωνα όμως με το τοπογραφικό διάγραμμα του 2025 που παρουσίασε το ΕΡΤnews οι δεξαμενές αποτυπώνονται ως υφιστάμενη και σταθερή εγκατάσταση και πάλι σε απόσταση 5,40 μέτρων, δηλαδή μικρότερη των 7.5 μέτρων που ορίζει ο νόμος.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αν ελέγχθηκαν οι προδιαγραφές ασφάλειας των εγκαταστάσεων, η αδειοδότησή τους, και αν έγινε επανατοποθέτηση των δεξαμενών μετά τις συστάσεις της Περιφέρειας.

Εργαζόμενοι είχαν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για την έντονη και επίμονη οσμή στον χώρο εργασίας. Όπως επισημαίνουν, ενημέρωσαν τους προϊσταμένους τους, ωστόσο, η λειτουργία του εργοστασίου συνεχίστηκε κανονικά.