Συγκλονίζει μαρτυρία αυτόπτη την ημέρα της έκρηξης στη Βιολάντα: «Κρατήρας κατάπιε τις συναδέλφους μας»

Μία εβδομάδα μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, το εργοστάσιο «Βιολάντα» παραμένει σφραγισμένο, ενώ οι σκαπτικές εργασίες έχουν παγώσει λόγω του κινδύνου νέας έκρηξης.

«Έβρεχε φωτιά και συντρίμμια»

Η νέα μαρτυρία του διασωθέντα σοκάερει: «Εγώ, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου, δουλεύαμε περίπου 40 μέτρα από το σημείο όπου βρίσκονταν τα θύματα και μόλις 15 μέτρα από τον πάγκο των τριών γυναικών που τραυματίστηκαν.

Στις 3:55 ακούστηκε η πρώτη έκρηξη. Ήταν κόλαση φωτιάς. Άνοιξε ένας κρατήρας και κατάπιε τους συναδέλφους μου. Παρότι βρισκόμασταν κοντά στην έξοδο, δεν έφυγα. Άκουγα φωνές: “Βοήθεια, καιγόμαστε”. Προσπάθησα να μπω πιο μέσα, αλλά δεν γινόταν. Έβρεχε φωτιά και συντρίμμια, έπεφταν φλεγόμενα πάνελ από πάνω μας.

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: Γονείς σε σοκ - Το εργοστάσιο δεχόταν συχνά επισκέψεις σχολείων - Από Δευτέρα εκ νέου έρευνες

Φώναζα στα κορίτσια για να με ακούσουν και να καταλάβουν προς ποια κατεύθυνση ήταν η έξοδος. Τρεις γυναίκες κατάφεραν να βγουν τρέχοντας μέσα από την κόλαση. Από τύχη σώθηκαν.»

Φόβος νέας ανάφλεξης

Οι έρευνες στο σημείο έχουν διακοπεί προσωρινά εδώ και ημέρες, καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA– εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα προπανίου εγκλωβισμένη στο έδαφος. Οι σωληνώσεις που μετέφεραν το αέριο βρέθηκαν σε βάθος 1 έως 1,5 μέτρου, ενώ η ζώνη της διαρροής εκτείνεται περίπου στα 25 μέτρα.

Ακόμη και ένας μικρός σπινθήρας από τα μηχανήματα εκσκαφής αρκεί, αυτή τη στιγμή, για να προκαλέσει νέα έκρηξη. Γι’ αυτό και όλες οι εργασίες έχουν σταματήσει μέχρι να διασφαλιστεί η περιοχή.

Στο στόχαστρο οι άδειες και οι παλιές καταγγελίες εργαζομένων

Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις άδειες λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και μαρτυρίες εργαζομένων που –όπως αναφέρεται– από τον περασμένο Ιούλιο είχαν προειδοποιήσει για σοβαρές δυσλειτουργίες.

Ο γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, Γιώργος Λιατίφης, σημειώνει: «Είχαμε καταγγελίες ότι οι θερμοκρασίες μέσα στο εργοστάσιο ήταν υψηλές. Διαπιστώσαμε σοβαρά προβλήματα στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, αλλά και στις εξόδους διαφυγής».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Γιώτα Ρόζου, τονίζει πως η ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι «ρητή και αδιαπραγμάτευτη» και βαραίνει αποκλειστικά τον εργοδότη.

Άρνηση πρόσβασης σε σωματεία

Τον Νοέμβριο του 2025, η διοίκηση της εταιρείας είχε απαγορεύσει την είσοδο σε εκπροσώπους σωματείων στο εργοστάσιο.

Παράλληλα, αίσθηση προκαλεί έγγραφο της 1ης Νοεμβρίου 2025, στο οποίο η επιχείρηση δηλώνει ότι απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και ότι δεν χρησιμοποιεί φυσικό αέριο ούτε διαθέτει εύφλεκτες ύλες.

Ωστόσο, εργαζόμενη περιγράφει στο MEGA: «Κάθε μέρα το μυρίζαμε. Τις τελευταίες ημέρες, πηγαίνοντας στην τουαλέτα, μύριζε έντονα υγραέριο».

«Κυκλοφορούν φήμες και αβάσιμες ερμηνείες»

Την ώρα που η ιστοσελίδα της «Βιολάντα» έχει επανέλθει σε κανονική λειτουργία και το δημόσιο πένθος φαίνεται να υποχωρεί, η εταιρεία υποστηρίζει ότι το τελευταίο διάστημα «διακινούνται με ελαφρότητα φήμες και αβάσιμες ερμηνείες», ενώ οι έρευνες και η νομική διαδικασία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ενώ την ερχόμενη Τρίτη έχει προκηρυχθεί 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα και κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Ανώνυμες καταγγελίες και σιωπή εργαζομένων

Όπως μεταδίδει το Live News, οι εργαζόμενοι πλέον αποφεύγουν να μιλήσουν για όσα συνέβαιναν στο εργοστάσιο. Στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, όμως, φτάνουν ανώνυμες καταγγελίες.

Δύο από αυτές, που έγιναν σήμερα, αναφέρουν ότι η διεύθυνση ζήτησε από εργαζόμενες να μεταβούν στη νέα πτέρυγα του εργοστασίου –η οποία δεν έχει υποστεί ζημιές– για να την καθαρίσουν. Οι εργαζόμενες απευθύνθηκαν στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, ζητώντας να μάθουν αν κάτι τέτοιο είναι ασφαλές.