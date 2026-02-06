Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα από το σημείο μηδέν της τραγωδίας - Δεν αποκλείονται κι άλλες έφοδοι

Στο «φως» της δημοσιότητας έρχονται εικόνες από το δύο σημεία όπου σημειώθηκε η διαρροή προπανίου, που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) βρέθηκε την Πέμπτη (05/02), στα Τρίκαλα όπου έκανε επιτόπια έρευνα.

Από τις εικόνες που έρχονται από την ΕΡΤ, παρουσιάζονται τα δύο σημεία της σωλήνωσης που έχουν μπει στο επίκεντρο της έρευνας. Τα κομμάτια αυτά αναμένεται να μεταφερθούν στα εργαστήρια για περισσότερη ανάλυση.

Στο σημείο σήμερα έχουν φτάσει και στελέχη της ΕΜΑΚ, για να συμμετέχουν στις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και φωτιάς στους χώρους της μπισκοτοβιομηχανίας, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε εργαζόμενες.

Δεν αποκλείονται νέες έφοδοι

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να δούμε κι άλλες εφόδους, όπως η χθεσινή στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, για τη συλλογή στοιχείων.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, η ΔΑΕΕ μπορεί να κάνει έρευνα και σε άλλους χώρους ατόμων όπου μπορεί να βρεθούν έγγραφα με απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, τα στελέχη βρέθηκαν στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη, αλλά και σε αυτό του τεχνικού συμβούλου της επιχείρησης.

Και οι δύο είχαν συλληφθεί μετά τη φωτιά, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.