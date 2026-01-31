Βιολάντα: Πού οδηγούν οι έρευνες για τα λάθη του εργοστασίου - Στα χέρια των αρχών οι φάκελοι του

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες μητέρες, με τις αρχές να θέτουν στο επίκεντρο της έρευνας τους τις τεχικές συνθήκες οι οποίες οδήγησαν στην έκρηξη αλλά και το ποιος ευθύνεται σε διοικητικό επίπεδο.

Μετά την διαταγή για διένεργεια προκαταρκτικής έρευνας, η Διέυθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνά τα αίτια πολύμηνης διαρροής προπανίου.

Όπως αποκαλύφθηκε, το 2020 η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε εκφράσει αμφιβολίες για την λειτουργία του εργοστασίου καθώς είχε εντοπίσει παραβιάσεις των προβλεπόμενων αποστάσεων ασφαλείας και ελλείψεις στα μέτρα προστασίας των δεξαμενών προπανίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις από βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, η έκρηξη στο εργοστάσιο δεν ήταν μια αλλά δύο, με την τελευταία να σημειώνεται 6 δευτερόπλεπτα αργότερα.

Τι εξετάζεται για τη διαρροή

Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής δείχνουν ότι το υπέδαφος από το οποίο διέρχονταν οι αγωγοί προπανίου παραμένει εμποτισμένο με το υγροποιημένο αέριο.

Από τις πρώτες εκτιμήσεις διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο δεξαμενών προπανίου μέσα στο κτίριο, οι οποίες συνδέονταν με δίκτυο σωληνώσεων που διέσχιζε υπόγεια τον δρόμο και κατέληγε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτές οι σωληνώσεις να υπέστησαν φθορές με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που προκάλεσε τη διαρροή αλλά και τον εμποτισμό του εδάφους σε μήκος δεκάδων μέτρων κάτω από την ασφαλτόστρωση.

Παράλληλα εξετάζεται ο υπόγειος χώρο του κτιρίου, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν υπάρχει σε καμία από τις άδειες του εργοστασίου, ούτε καν στην αρχική, αυτή του 2007.

Τα παράπονα για την οσμή

Μαρτυρίες εργαζομένων καταγγέλλουν μια έντονη οσμή που υπήρχε στο χώρο του εργοστασίου εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Καθώς το προπάνιο είναι βαρύτερο από τον αέρα, φέρεται να συγκεντρώθηκε στα χαμηλά στρώματα του υπόγειου χώρου, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο εκρηκτικό μείγμα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές έχουν προβεί στην κατάσχεση όλων των φακέλων της επιχείρησης,ώστε να διερευνηθεί αν έχουν πργματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι όροι λειτουργίας που ορίζει η νομοθεσία για την ελληνική βιομηχανία.

Παράλληλα, διερευνάται αν υπήρξαν μεταβολές στις εγκαταστάσεις, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή χωρίς επαρκή εποπτεία τα τελευταία χρόνια.

Πορεία διαμαρτυρίας στην Πάτρα

Στους δρόμους κατέβηκαν πολίτες της Πάτρας Πορεία, πραγματοποιώντας πορεία διαμαρτυρίας για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», που είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πλατεία Γεωργίου, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12:00 το μεσημέρι.

Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι και σωματεία εργαζομένων, οι οποίοι εκφράζουν την οργή και τη θλίψη τους για το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Το κύριο αίτημα των διαδηλωτών είναι η απόδοση ευθυνών και η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.