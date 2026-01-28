Βιολάντα: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι και ο ιδιοκτήτης

Από το μεσημέρι σήμερα (28/1) βρίσκονται ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» και οι δύο υπεύθυνοι ασφαλείας με φόντο το πολύνεκρο συμβάν που στοίχισε τη ζωή πέντε γυναικών.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, ο οποίος μετά από διαδοχικά πολύνεκρα δυστυχήματα, άλλαξε, οι τρεις κατηγορούμενοι ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι ακόμα και με παραπάνω από δέκα χρόνια φυλάκισης, σε περίπτωση που αποδειχθεί η ποινική κατηγορία της «αμέλειας», δηλαδή ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα και δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα.
Υπενθυμίζεται ότι, ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει:
- Ανθρωποκτονία από αμέλεια
- Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.
- Πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή
Ήδη το πόρισμα της Πυροσβεστικής διαβιβάζεται στις ανακριτικές αρχές κατά τη διάρκεια της απολογίας των κατηγορουμένων.
Εξετάζεται παράλληλα, αν το εργοστάσιο είχε τους απαραίτητους και επιβεβλημένους αισθητήρες που να καταγράφουν αν υπάχει διαρροή.
- Φόβοι για serial killer στη Θεσσαλονίκη: Την εμπλοκή του 52χρονου και στη δεύτερη νεκρή εξετάζουν οι αρχές
- Lane Assist: Πώς λειτουργεί το σύστημα που φέρεται να μπλόκαρε το τιμόνι στη Ρουμανία
- Το πρόβλημα που δεν στάθμισε η Καρυστιανού, η άνω τελεία στην Όλγα και οι ανατροπές λόγω των τραγωδιών
- Φάνης Λαμπρόπουλος: Τα πρώτα σχόλια για την αποχώρηση της Ελένης Βουλγαράκη - «Δεν ήταν εύκολο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.