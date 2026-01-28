Βιολάντα: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι και ο ιδιοκτήτης

Από το μεσημέρι σήμερα (28/1) βρίσκονται ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» και οι δύο υπεύθυνοι ασφαλείας με φόντο το πολύνεκρο συμβάν που στοίχισε τη ζωή πέντε γυναικών.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, ο οποίος μετά από διαδοχικά πολύνεκρα δυστυχήματα, άλλαξε, οι τρεις κατηγορούμενοι ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι ακόμα και με παραπάνω από δέκα χρόνια φυλάκισης, σε περίπτωση που αποδειχθεί η ποινική κατηγορία της «αμέλειας», δηλαδή ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα και δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.

Πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή

Ήδη το πόρισμα της Πυροσβεστικής διαβιβάζεται στις ανακριτικές αρχές κατά τη διάρκεια της απολογίας των κατηγορουμένων.

Εξετάζεται παράλληλα, αν το εργοστάσιο είχε τους απαραίτητους και επιβεβλημένους αισθητήρες που να καταγράφουν αν υπάχει διαρροή.

