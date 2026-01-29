Βιολάντα: Σήμερα οι κηδείες τριών εκ των θυμάτων της φωτιάς - Ακόμα «καπνίζει» το εργοστάσιο

Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες τριών εκ των πέντε εργαζομένων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της φωτιάς στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Σήμερα στις 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας κηδεύεται η Σταυρούλα Μπουκοβάλα. Η εξόδιος ακολουθία για την Αναστασία Νάσιου θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων και στις 4.00μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων κηδεύεται η Αγάπη Μπουνόβα.

Οι κηδείες των άλλων δύο εργατριών αναμένονται εντός της αυριανής μέρας, όπως προκύπτει από τη σχετική πληροφόρηση.

Συνεχίζονται οι εργασίες στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Στον χώρο των καμένων εγκαταστάσεων θα συνεχιστούν και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού από τα συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ εξακολουθούν να βγαίνουν καπνοί από τα συντρίμμια, όπως είπαν στελέχη της πυροσβεστικής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στον δήμο Τρικκαίων έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος. Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και δημοτικά κτήρια και ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δημοτικές εκδηλώσεις, ενώ στις κηδείες των θυμάτων θα κατατεθούν εκ μέρους του δήμου στεφάνια και θα παραστούν εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου.