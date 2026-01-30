Στα Τρίκαλα γράφεται σήμερα η τελευταία, πιο σκληρή πράξη της τραγωδίας στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, καθώς τελούνται οι κηδείες της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη και της Ελένης Κατσαρού.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τις δύο γυναίκες που χάθηκαν στη φονική έκρηξη, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των πέντε κηδειών που βύθισαν σε πένθος τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και ολόκληρη τη χώρα.

Με τις σημερινές κηδείες της Βασιλικής και της Ελένης, κλείνει ο κύκλος του συλλογικού πένθους, αλλά ανοίγει ένας άλλος, πιο μακρύς και επίπονος: αυτός της αναζήτησης ευθυνών και της διεκδίκησης ουσιαστικής προστασίας της εργασίας.

«Σκηνές αρχαίας τραγωδίας» σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Χθες, σε κλίμα ανείπωτης οδύνης, τελέστηκαν οι κηδείες της Σταυρούλας, της Αναστασίας και της Αγάπης. Στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με δάκρυα, οργή και ένα κοινό ερώτημα να πλανάται πάνω από τα νεκροταφεία: «Γιατί;».

Ολόκληρες γειτονιές και χωριά βρέθηκαν στο πλευρό των οικογενειών, αποχαιρετώντας τρεις γυναίκες που έφυγαν ξαφνικά, εν ώρα εργασίας, σε ένα δυστύχημα που πολλοί χαρακτηρίζουν «προαναγγελθέν».

Το βαρύ κλίμα πένθους συνοδεύτηκε από έντονη αγανάκτηση για τις συνθήκες εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο.

«Δεν θάβονται οι άνθρωποι με στεφάνια» – Η απουσία του ιδιοκτήτη

Ιδιαίτερη αίσθηση και οργή προκάλεσε η επιλογή του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, να μην παραστεί σε καμία από τις κηδείες.

Αντ’ αυτού, εστάλησαν στεφάνια με την επιγραφή «Ειλικρινή συλλυπητήρια, η διοίκηση και το προσωπικό της Βιολάντα».

Διαβάστε ακόμα: Τρίκαλα: «Εδώ ό,τι θέλουν κάνουν, απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι» - Βουβό κλίμα στο χωριό της Αναστασίας Νάσιου

Η κίνηση αυτή σχολιάστηκε με πίκρα από συγγενείς και εργαζόμενους, που τόνιζαν πως «δεν θάβονται οι άνθρωποι με στεφάνια», αλλά με παρουσία, ευθύνη και αλήθεια. Για πολλούς, η απουσία του ιδιοκτήτη συμβολίζει μια ευρύτερη κουλτούρα αποστασιοποίησης από την ανθρώπινη διάσταση των εργατικών δυστυχημάτων.

«Πήγαινε εκεί για να ζήσουμε» – Ο γιος της Σταυρούλας μιλά για τη μητέρα του

Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία του γιου της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Live News, περιγράφοντας τη μητέρα του ως μια γυναίκα που θυσιαζόταν καθημερινά για τα παιδιά της.

«Η μητέρα μου πήγαινε εκεί για να σπουδάσουμε, για να ζήσουμε. Εγώ της έλεγα να φύγει. Της έλεγα: “Μη σε νοιάζει για εμάς!”», είπε, εξηγώντας πως ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι «θα φτάναμε σε αυτό το σημείο» και ότι η δουλειά της θα κατέληγε σε μια θανατηφόρα έκρηξη.

Η 47χρονη εργαζόταν στη Βιολάντα τα τελευταία δέκα χρόνια και ήταν μητέρα τριών παιδιών, 23, 18 και 15 ετών. «Χάθηκε ένα κομμάτι από εμένα», είπε ο γιος της, περιγράφοντας τις συνθήκες εργασίας ως «τριτοκοσμικό κρατήρα», με «μπάχαλο, πολλή κούραση και καμία μέριμνα για τους εργαζόμενους».

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τιμωρηθούν όσοι φταίνε»

Παρά τον ανείπωτο πόνο, ο γιος της Σταυρούλας δηλώνει αποφασισμένος να παλέψει για δικαιοσύνη: «Μου δίνει δύναμη από εκεί πάνω να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου για να τιμωρηθούν όσοι φταίνε. Δεν θα ησυχάσει κανένας μας. Δεν θα σταματήσει κανένας μας και ειδικά εγώ, μέχρι να πάνε όλοι στη φυλακή».

Συγκινητικά ήταν και τα λόγια του κουμπάρου της, που τη θυμήθηκε ως μια γυναίκα που «δούλευε νύχτα, ερχόταν σε όλα τα κοινωνικά, δεν σκεφτόταν ποτέ την κούραση» και πάλευε για να μη λείψει τίποτα από τα παιδιά της.

Η πρώτη μηνυτήρια αναφορά

Την ώρα που οι οικογένειες αποχαιρετούν τις δικούς τους ανθρώπους, η υπόθεση περνά σταδιακά και στο πεδίο της Δικαιοσύνης. Η πρώτη μηνυτήρια αναφορά για την τραγωδία στη Βιολάντα έχει ήδη κατατεθεί, «κατά παντός υπευθύνου – ιδιώτη ή δημοσίου».

Το εργατικό δυστύχημα, που προκλήθηκε από διαρροή καύσιμου αερίου και οδήγησε σε έκρηξη και πυρκαγιά, στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Η αναφορά υποβλήθηκε μέσω της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Τρικάλων, από ομάδα νέων συνεργαζόμενων δικηγόρων με έδρα την Αθήνα.

«Να μην περιοριστεί η έρευνα μόνο στην επιχείρηση»

Ένας εκ των δικηγόρων, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, εξήγησε ότι η μηνυτήρια αναφορά λειτουργεί ως «υποστηρικτική πράξη προς τη Δικαιοσύνη», με στόχο η έρευνα να μην περιοριστεί μόνο στους άμεσα εμπλεκόμενους της εταιρείας.

Διαβάστε ακόμα: Οι μοιραίες παραλείψεις και τα ερωτήματα για την ασφάλεια στη Βιολάντα: Συνεχίζεται η προανάκριση

Ζητείται να εξεταστεί συνολικά αν οι αρμόδιες δημόσιες αρχές – όπως η Επιθεώρηση Εργασίας, η Περιφέρεια και τα συναρμόδια υπουργεία – άσκησαν επαρκώς τις υποχρεώσεις τους σε ελέγχους και μέτρα ασφαλείας, ειδικά σε μια επιχείρηση υψηλού κινδύνου.

Στη μηνυτήρια αναφορά περιλαμβάνεται και αίτημα διερεύνησης τυχόν ποινικών ευθυνών του Υπουργού Εργασίας και υπηρεσιακών παραγόντων, με έμφαση στη χρόνια υποστελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, που ενδέχεται να έχει συμβάλει στην έλλειψη ουσιαστικών προληπτικών ελέγχων.

Τα αδικήματα που διερευνώνται

Η αναφορά ζητά τη διερεύνηση των αδικημάτων της θανατηφόρου έκθεσης, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, με την επιβαρυντική περίσταση του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, καθώς και κάθε άλλου τυχόν ποινικού αδικήματος που μπορεί να προκύψει.

Οι δικηγόροι ζητούν «πλήρη και σε βάθος έρευνα, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς περιορισμούς», τονίζοντας ότι «ο καθένας θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση των αδικοχαμένων γυναικών».

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν να μάθουν τι πραγματικά συνέβη και ποιος φέρει ευθύνη, ώστε – όπως λένε – «να μην ξαναθρηνήσουμε αθώους στο βωμό εγκληματικών παραλείψεων».