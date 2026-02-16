Ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων θα βρεθεί ο διοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι δικηγόροι του θα ζητήσουν 24ωρη ή 48ωρη προθεσμία προκειμένου να προλάβουν να προετοιμαστούν.

Συγκεκριμένα, θα «ξεψαχνίζουν» τον φάκελο με τις 50 καταθέσεις των εργαζομένων, των τεχνικών συμβούλων, ιδιωτών και μη, αυτών που παραγγέλθηκαν από την Εισαγγελία αλλά και το τηλεοπτικό και το φωτογραφικό υλικό που έχει στα χέρια της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για να απολογηθεί πάνω σε αυτά.

Και η υπερασπιστική του γραμμή, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αφορά στη διάχυση των ευθυνών σε όσους υπέγραψαν έγγραφα.

Τα βλέμματα των δικηγόρων φέρεται να είναι στραμμένα:

στον τοπογράφο μηχανικό που υπέγραψε έγγραφο όπου το υπόγειο είναι αδήλωτο

που υπέγραψε έγγραφο όπου το υπόγειο είναι αδήλωτο στους μηχανολόγους μηχανικούς που υπέγραψαν μελέτη για να εγκατασταθούν οι σωληνώσεις στο υπόγειο χώρο παράνομα

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο και άλλο εργοαστάσιο του επιχειρηματία

Ο συλληφθείς επιχειρηματίας φέρεται να είχε και άλλα εργοστάσια στο όνομα του, με διαφορετικό ΑΦΜ.

Πιο αναλυτικά, έλεγχοι για άδειες πυρασφάλειας αναμένονται και για το άλλο εργοστάσιο του επιχειρηματία το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Λαρίσης – Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υπάρχει μια εμπεριστατωμένη εικόνα για τις εισαγγελικές αρχές, για το τι συμβαίνει με τις άδειες πυρασφάλειας του ίδιου επιχειρηματία στις άλλες επιχειρήσεις.

Το πώς θα λειτουργήσει η μπισκοτοβιομηχανία θα κριθεί από την Εισαγγελία Τρικάλων. Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, μίας και η προανάκριση με τη δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια της εισαγγελέως, Ευτυχίας Μελετοπούλου, προϊσταμένης της Εισαγγελίας Τρικάλων, η οποία θα κρίνει πού θα στρέψει την έρευνα και ποιοι ακόμα πρέπει να καταθέσουν για να δώσουν ένα στίγμα για το πως γίνονταν η λειτουργία της επιχείρησης.

Τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο και το παρωχημένο νομικό πλαίσιο

Στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Live Now» φιλοξενήθηκε ο Μιχάλης Χάλαρης αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος και καθηγητής Χημείας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος ανέφερε:

«Φαίνεται ότι η διαρροή γινόταν με τέτοιο ρυθμό, που δεν εντοπίστηκε από τη βαλβίδα ασφαλείας της δεξαμενής του προπανίου και αυτό αναδεικνύει ένα κενό ασφαλείας. Ένα δεύτερο κενό ασφαλείας, προκύπτει από την τοποθέτηση της σωλήνος που θα έπρεπε να υπάρξει μια προφύλαξη. περιμένουμε πάρα πολλά από τους τεχνικούς πραγματογνώμονες που έχει ορίσει η ελληνική δικαιοσύνη για να δούμε ποια ήταν η σύνθεση του μετάλλου και αν πληρούσε τις προδιαγραφές με τις οποίες όφειλε να είχε γίνει η εγκατάσταση».

Το εργοστάσιο της Βιολάντα μετά την έκρηξη | INTIME

Συνεχίζοντας ο Μ. Χάλαρης πρόσθεσε ότι: «Αυτό το ατύχημα είναι μια μελέτη περίπτωσης η οποία πρέπει να μας κάνει να αναθεωρήσουμε πλέον το σύνολο της ελληνικής εθνικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τις σωληνώσεις εγκατάστασης δικτύωσης που σχετίζονται με προπάνιο, υγραέριο και βουτάνιο.

Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση, ολιστική προσέγγιση και νομίζω ότι το οφείλουμε στη μνήμη των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους να αναθεωρηθεί όλο το πλαίσιο. Είμαστε σε μια σύγχρονη εποχή, τα οποία όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν λυθεί με απλούς αισθητήρες και με δικτύωση που θα έπιανε την παραμικρή διαρροή».

«Σίγουρα έχουμε παρωχημένο νομικό πλαίσιο, αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο “χτυπάει” σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση, πέρα από πράξεις και παραλείψεις που θεωρώ ότι πρέπει να έχουν γίνει», τόνισε ο κύριος Χάλαρης.