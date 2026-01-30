Τελέστηκε, σε κλίμα βαθιά οδύνης, η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, που άφησε την τελευταία της πνοή στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, όπου ξέσπασε η φονική φωτιά.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 45χρονη στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Ήταν πλήθος και ο απλός κόσμος που βρέθηκε στον ναό για να αποχαιρετήσει τη γυναίκα, που έφυγε τόσο αδόκητα από τη ζωή.

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Έκδηλο ήταν το ερώτημα «γιατί;», όπως έγινε και στις κηδείες των άλλων τριών γυναικών που έγιναν την Πέμπτη.

Αργότερα το μεσημέρι αναμένεται και η κηδεία της τελευταίας νεκρής, της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, με την οικογένειά της, όμως, να έχει ζητήσει να μην υπάρχει παρουσία καμερών.

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ