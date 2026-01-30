Τελέστηκε, σε κλίμα βαθιά οδύνης, η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, που άφησε την τελευταία της πνοή στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, όπου ξέσπασε η φονική φωτιά.
Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 45χρονη στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Ήταν πλήθος και ο απλός κόσμος που βρέθηκε στον ναό για να αποχαιρετήσει τη γυναίκα, που έφυγε τόσο αδόκητα από τη ζωή.
Έκδηλο ήταν το ερώτημα «γιατί;», όπως έγινε και στις κηδείες των άλλων τριών γυναικών που έγιναν την Πέμπτη.
Αργότερα το μεσημέρι αναμένεται και η κηδεία της τελευταίας νεκρής, της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, με την οικογένειά της, όμως, να έχει ζητήσει να μην υπάρχει παρουσία καμερών.
- Διαρροή ερωτικού βίντεο πυροδοτεί διπλή παραίτηση και ένταση στην κυβέρνηση του Μαυροβουνίου
- Οι κόντρες για τα Ίμια, το... ευγενικό SMS στους γαλάζιους κι αυτό που ενώνει Καμμένο-Κασσελάκη
- «Γιάννη άκουσες; Τούρκοι κομάντος πατήσανε ελληνικό έδαφος»: Ο Γιάννης Πολίτης θυμάται το βράδυ των Ιμίων
- Το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο βίντεο για την Ελένη Βουλγαράκη από το ραδιόφωνο - Δάκρυσε στο τέλος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.