Μενού

Βιολάντα: Τραγικές στιγμές στην κηδεία της 45χρονης Ελένης - Λύγισαν οι δικοί της

Τραγικές στιγμές στην κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα, με συγγενείς και φίλους να την αποχαιρετούν.

Reader symbol
Newsroom
Η κηδεία 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη φωτιά στη Βιολάντα
Η κηδεία 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη φωτιά στη Βιολάντα | INTIME
  • Α-
  • Α+

Τελέστηκε, σε κλίμα βαθιά οδύνης, η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, που άφησε την τελευταία της πνοή στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, όπου ξέσπασε η φονική φωτιά.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 45χρονη στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Ήταν πλήθος και ο απλός κόσμος που βρέθηκε στον ναό για να αποχαιρετήσει τη γυναίκα, που έφυγε τόσο αδόκητα από τη ζωή.

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Έκδηλο ήταν το ερώτημα «γιατί;», όπως έγινε και στις κηδείες των άλλων τριών γυναικών που έγιναν την Πέμπτη.

Αργότερα το μεσημέρι αναμένεται και η κηδεία της τελευταίας νεκρής, της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, με την οικογένειά της, όμως, να έχει ζητήσει να μην υπάρχει παρουσία καμερών. 

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα
Η κηδεία της 45χρονης Ελένης που σκοτώθηκε στη Βιολάντα | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ