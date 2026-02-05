Βιολάντα: Ξανά στον χώρο της έκρηξης οι πραγματογνώμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα», σχετικά με τον τρόπο αδειοδότησης των εγκαταστάσεών της στα Τρίκαλα και τους ελέγχους που -όπως φαίνεται- δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, παρά τις σοβαρές παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί ήδη, από το 2019.

Η προανάκριση της εισαγγελίας συνεχίζεται, ενώ υπόνοιες για κενά και αδράνεια εμφανίζουν έγγραφα που φέρνει στο φως το EΡΤnews, ανάμεσα στο τι υπήρχε, και τι πραγματικά είχε δηλωθεί.

Διαβάστε ακόμα: Τα κενά στην υπόθεση «Βιολάντα»: Πώς το προπάνιο έφτασε στο υπόγειο ενώ οι σωλήνες ήταν 30 μέτρα μακριά

Επιστρέφουν οι πραγματογνώμονες στη «Βιολάντα»

Πραγματογνώμονες αναμένεται να βρεθούν ξανά σήμερα στο χώρο του εργοστασίου προκειμένου να συνεχιστούν οι επιτόπιες έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι καταθέσεις μαρτύρων.

Στον χώρο, έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από την Λάρισα αλλά και οι πραγματογνώμονες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες στο κομμάτι που προκάλεσε την έκρηξη. Οι έρευνες είχαν σταματήσει γιατί υπήρχε ο φόβος να σημειωθεί νέα έκρηξη.

Παράλληλα συνεχίζεται το ανακριτικό έργο έτσι ώστε να ριχθεί φως στο τι υπήρχε, τι δεν λειτουργούσε σωστά και να αποδοθούν στη συνέχεια οι ποινικές ευθύνες από την πλευρά της εισαγγελίας που έχει αναλάβει την υπόθεση.