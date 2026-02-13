Βόλος: 43χρονος έσπασε καφετέρια κλέβοντας 300 ευρώ - Υποστήριξε ότι του είχαν ρίξει χάπια στον καφέ

Ένας 43χρονος άνδρας έσπασε την κεντρική γυάλινη πόρτα σε καφετέρια στον Βόλο και έκλεψε από την ταμειακή μηχανή 300 ευρώ. Στη συνέχεια με άλλο άτομο έσπασαν την πόρτα και προσπάθησαν να μπουν σε άλλη καφετέρια χωρίς να κλέψουν κάτι.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr ο άνδρας υποστήριξε ότι του είχαν ρίξει χάπια στον καφέ, ήταν στα χαμένα και δεν ήξερε τι έκανε.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο δεν πείστηκε από την εξήγηση που έδωσε και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 16 μηνών, χωρίς αναστολή, αλλά η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη και γλίτωσε τη φυλάκιση.

Στο Δικαστήριο κατέθεσε αστυνομικός της Ασφάλειας, ο οποίος είπε ότι ο κατηγορούμενος είναι γνωστός στην υπηρεσία του για κλοπές και ναρκωτικά, αναγνωρίστηκε από τις κάμερες που υπήρχαν στο καφέ, αναζητήθηκε και εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη συνοικία Νεάπολης, ενώ αναγνωρίστηκε από βιντεοληπτικό υλικό και στο δεύτερο καφέ.

Η μητέρα του κατηγορούμενου κατέθεσε ότι έχει βοηθήσει πολύ τον γιό της να ξεφύγει από τα ναρκωτικά, δουλεύει σε κτηνοτροφική μονάδα και δήλωσε άγνοια για τις ουσίες που πήρε και έκανε την κλοπή. Ακόμη είπε ότι εδώ και μήνες ήταν καλά και πήγαινε στη δουλειά του, ενώ δήλωσε ότι θα αποζημιώσει τον παθόντα.

Ο κατηγορούμενος κατέθεσε ότι βγήκε έξω, του έριξε χάπια στον καφέ ένα άτομο, δεν ήξετε και δεν καταλάβαινε τι έκανε, έχοντας παραισθήσεις, ενώ είπε ότι είναι στενοχωρημένος που βρέθηκε ξανά στο Δικαστήριο.

Ο 43χρονος ζήτησε μια ευκαιρία και είπε ότι «αν βρεθώ ξανά κατηγορούμενος δικάστε με και σταυρώστε με», με τον εισαγγελέα να του απαντάει ότι το Δικαστήριο δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί, γιατί έχει καταδικαστεί πάρα πολλές φορές. Επίσης του είπε ότι ο ισχυρισμός ότι «μου έριξαν χάπια στο καφέ και δεν ήξερα τι έκανα και άνοιξα μια ταμειακή» δεν στέκει.

Ο εισαγγελέας πρότεινε φυλάκιση 16 μηνών, χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη και η πρόεδρος τον καταδίκασε σε φυλάκιση 14 μηνών, με δικαίωμα έφεσης, που έχει αναστέλλουσα δύναμη και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.